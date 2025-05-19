В городе объявлен І уровень опасности.

Сегодня, 19 мая, во Львове ожидается непогода. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 19 мая утром и днем гроза, град, порывы западного ветра 15 - 20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Львовской области.

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По прогнозу, местами по Львовской области ожидается значительный дождь. Утром и днем грозы, местами град, порывы западного ветра и шквалы 15 - 20 м/с.

Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

По Львовской области 19 мая ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют дождь, местами значительный. Утром и днем грозы, местами град. Ветер западный, 7 - 12 м/с, утром и днем местами порывы и шквалы 15 - 20 м/с. Температура максимально повысится до +9°...+14°.

Во Львове сегодня также будет облачно. Ожидается дождь. Утром и днем гроза, град. Ветер западный, 7 - 12 м/с, утром и днем порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Столбики термометров покажут +11°...+13°.

По данным синоптиков, сегодня и завтра дневные температуры ожидаются в пределах 9 - 15° тепла. Ощутимая температура будет казаться ниже фактической из-за порывистых ветров. В то же время уже 21 мая температура во Львове мое повысится до более приятных +20°.

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