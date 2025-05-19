Членство Украины в Евросоюзе Орбан назвал самой большой угрозой для Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в Европейском Союзе является самой большой угрозой для его страны. Это прозвучало на мероприятии партии "Фидес", которую он возглавляет, пишет информационное агентство Венгрии MTI.

По словам Орбана, Венгрия находится под атакой бюрократов в Брюсселе "во главе с Соросом".

"Они хотели превратить Венгрию в страну мигрантов, перевоспитать наших детей своими гендерными активистами, отменить 13-ю пенсию и установить ужасные цены на коммунальные услуги, а также завладеть и отобрать деньги венгров в Венгрии", - отметил он, добавив, что сейчас ситуация еще сложнее, "потому что к этому присоединились и украинцы".

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Орбан сказал, что сегодня членство Украины в ЕС является самой большой опасностью для Венгрии, мол, Украина разрушена, "украинцы не могут стоять на ногах", "им нужны чужие деньги", и поэтому они хотят немедленно и любой ценой вступить в Еврсоюз.

"Украинцев не волнует, что они принесут войну в ЕС, разорят фермеров и превратят нас в ворота для украинской мафии, но нас, венгров, это волнует!" - подчеркнул он.

Он также заявил, что членство Украины в ЕС может быть и выгодным для Запада, но вредным для Венгрии.

"Они получают кофе, а мы - гущу", - сказал он и добавил, что украинцы здесь, по соседству, "будут штурмовать наши границы, они будут занимать наши рабочие места, они будут забирать там наши деньги".

Орбан пообещал, что Венгрия будет оказывать этому сопротивление, ведь, по его словам, было бы "самым большим несчастьем", если бы Брюссель и Украина взяли под контроль его страну, превратили ее в колонию и ограбили венгерские семьи.

Он уверен, что "правда на стороне венгров", но, говорит, этого недостаточно, мол, за правдой должна стоять сила:

"Если бы этого было достаточно, мы бы не потеряли две трети нашей страны".

Орбан напомнил, что венграм уже удавалось несколько раз побеждать, и привел в качестве примера "миграционную битву", которая сделала Венгрию "страной, свободной от мигрантов", и битву за будущее детей, в которой они защищали право родителей решать вопросы воспитания своих детей и подавляли "неестественные взгляды и моды".

Орбан выступает против вступления Украины в ЕС

Как сообщал ранее УНИАН, в апреле в Венгрии провели референдум, на котором венгры выражали свое отношение к вступлению Украины в ЕС. Орбан заявлял, что проголосовал против членства Украины в Евросоюзе и призвал других так голосовать, "чтобы не разрушить венгерскую экономику".

Президент Украины Владимир Зеленский резко обратился к Орбану по этому поводу. Он заявил, что 70% граждан Венгрии выступают за вступление нашего государства в Европейский Союз. По его словам, в то же время против этого выступает премьер-министр, который не поддерживает открытие переговорных кластеров. Зеленский обвинил Орбана в том, что тот готовил опрос, где люди якобы выступают против вступления Украины в блок. Президент Украины считает, что Орбан это делает для собственных политических целей.

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