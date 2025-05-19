В ноябре 2024 года правительство ввело реформу в системе управления кадрами Сил обороны Украины. Сейчас смартфон и мобильное приложение "Армия+" дает возможность военнослужащим менять место службы по собственному желанию. Через полгода после введения процедуры есть возможность сделать предварительные выводы относительно ее эффективности, достаточности и необходимости.

Стоит напомнить, что до введения приложения "Армия+", существовало два способа перевода - "по команде" и "по докладу". Первый - возможность перевода по инициативе самого военнослужащего, в случае согласования его командира. Второй - по инициативе командира воинской части, который просит вышестоящее командование перевести к нему того или иного бойца для более рационального применения его умений и опыта.

Оба варианта в целом работали, когда было "надо". Но это выглядело, скорее, как исключение, чем правило.

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Дело в том, что, придерживаясь принципов "солидарности", командиры воинских частей неохотно инициировали перевод "по докладу".

Ведь сегодня бойца берешь ты, а завтра заберут у тебя. Так же проблемно удавалось реализовать перевод "по команде" - потому что, разумеется, большинство командиров пытались держать опытных специалистов при себе.

Очевидно, что обеспечение выполнения боевых задач слаженными подразделениями предусматривает постоянство коллектива и недопущение "простоев" на обучение новых специалистов. Но, с ходом полномасштабной войны, возникла объективная необходимость оперативного перераспределения кадров, в частности, из тыловых частей.

Да, служба в тылу не менее важна, ведь солярка должна наливаться, люди оформляться, а техника крутиться. Но, к сожалению, определенный процент мотивированных на непосредственное участие в боевых действиях военнослужащих не имели возможности попасть в боевые части. Ведь если в условной "части обеспечения" хорошие специалисты честно делают работу, выполняют рутинную скучную работу и приближают победу, то зачем переводить такого специалиста? В этом и была проблема.

Что же происходит сейчас? Военные части размещают вакансии на открытых ресурсах, мотивированные бойцы их находят и оставляют заявки.

Следующий шаг - собеседование. Проходите его и получаете сканированную копию рекомендательного письма от воинской части. Последний этап - оформить рапорт в приложении "Армия+". И - все.

Военнослужащий попадает на боевую должность в боевую часть, несмотря на мнение нынешнего командира.

Так же, ограниченный по здоровью специалист гарантированно переводится на тыловую должность (в случае определения непригодности ВЛК).

С почти стопроцентной гарантией процесс перевода по собственному желанию происходит на выбранную должность (кроме должностей, урегулированных отдельными нормами законов, но это очень малая часть специалистов). Таким образом, кто может и хочет воевать - идет воевать, а кто не может - идет обеспечивать Силы обороны.

По статистике 425 ОББпС (в наш батальон с помощью этого приложения уже было переведено более ста бойцов, поэтому есть кейсы, которые доказывают эффективность сервиса), функционалом "Армия+", в среднем, воспользовался каждый второй военнослужащий.

Как пример: в течение трех месяцев мы пытались перевести к нам медика. Запускали два плана перемещения как с нашей стороны, так и со стороны его бригады. К сожалению, в обоих случаях документы на перевод "терялись", или оставались без реализации, пока мы не попробовали "Армию+". После этого приказ на перевод этого специалиста пришел на пятый день с момента подачи рапорта через приложение. За полгода работы алгоритма наше подразделение имело уже десяток аналогичных историй. Поэтому, если кандидат на перевод продолжает настаивать на своем желании перевестись, то, в большинстве ситуаций, это удастся реализовать.

К сожалению, все еще бывают случаи, когда воинские части не выполняют приказы о переводе военнослужащих через приложение "Армия+".

В таком случае довольно эффективным является обращение на "горячую линию" Министерства обороны Украины, или письменная жалоба в управление защиты прав военнослужащих.

И последнее: не бывает без ошибок. Самые частые при переводе с помощью сервиса "Армия+" возникают при подготовке рапорта на перемещение и загрузки его в приложение. Необходимо корректно указывать все свои персональные данные и подгружать фото документов в хорошем качестве. И важно соблюдать правило: перемещение через "Армию+" возможно только по истечении срока в полгода с момента начала прохождения службы в нынешней части кандидата...

425-й отдельный батальон беспилотных систем сейчас ищет и "боевиков", и "тыловиков". Нужны операторы БпЛА и НРК, дешифровщики, водители, инженеры, специалисты связи...

Ищите вакансии и переводитесь. Слава Украине!

Александр Матвиенко, заместитель командира 425 отдельного батальона беспилотных систем по психологической поддержке персонала