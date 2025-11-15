'Украинцы раздора': подрыв 'Северных потоков' посеял разногласия в Европе, - CNN

Споры об ответственности за диверсию на газопроводах России обостряют политическую напряженность в ЕС.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" в сентябре 2022 года остаются источником многолетних споров в Европе, пишет CNN.

Два ключевых трубопровода России в Европу были взорваны после полномасштабного вторжения Москвы в Украину, что вызвало международную интригу, многочисленные политические дискуссии и споры о виновных. Подозрения о причастности Украины и России вызвали сложности в политических отношениях между странами ЕС, а попытки Польши ограничить преследование подозреваемых украинцев дополнительно обострили напряженность.

Супердиверсия на дне моря: кого подозревают

Германия выдала ордера на арест двух украинцев - Владимира Журавлева, задержанного в Польше, и Сергея Кузнецова, задержанного в Италии. Немецкие прокуроры утверждают, что:

Видео дня

Журавлев, который обучен как водолаз, был частью группы, которая разместила взрывчатку на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" вблизи острова Борнхольм;

Кузнецов координировал операцию.

Оба подозреваемых отрицают свою причастность и оспаривают решение об экстрадиции.

Польша затягивает экстрадицию

Польский суд в середине октября освободил Журавлева, заявив, что если атака на трубопроводы была ответом Украины на вторжение России, то ответственность может нести только государство, а не отдельные граждане.

Премьер Польши Дональд Туск высказался против преследования подозреваемого, подчеркивая национальные интересы страны и союзническую позицию в отношении Украины. Его позиция вызвала критику со стороны других европейских государств и противоречивые оценки в регионе.

Дело сопровождают исторические контексты и давние споры по трубопроводам. Польша еще с 2007 года выступала против "Северного потока" как попытки России влиять на ЕС, тогда как Германия активно продвигала строительство газопроводов, что сделало страну ключевым импортером российского газа.

По данным немецкого правительства, в 2016 году более 30% газа, потребляемого Германией, поступало через "Северный поток". Бывшие канцлеры и политики, тесно связанные со строительством трубопроводов, сегодня стремятся дистанцироваться от этого дела из-за политических и этических рисков.

Европа в разногласиях

Разногласия по взрывам обостряют внутренние и внешнеполитические споры ЕС. Дания и Швеция, воды которых пролегают вдоль трубопровода, отказались возбуждать дела из-за отсутствия юрисдикции, тогда как Германия настаивает на уголовном преследовании. Это подчеркивает сложность координации действий среди европейских государств в вопросах энергетической безопасности и правосудия.

Взрывы ускорили процесс уменьшения зависимости ЕС от российского газа: доля России в импорте трубопроводного газа в ЕС снизилась с более 40% в 2021 году до около 11% в 2024 году. Подчеркивается, что вопрос "Северного потока" касается не только правовых аспектов, но и стратегических, энергетических и политических интересов, способных влиять на единство альянса против агрессии России.

Подрыв "Северных потоков" - последние новости

Российские газопроводы взорвали в сентябре 2022 года. Повреждены работающий "Северный поток 1" и "Северный поток 2", который находился на стадии строительства.

В операции подозревают украинцев. Недавно стало известно, что украинец Сергей Кузнецов, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море, объявил голодовку .

Расследование взрывов "Северного потока" грозит расколоть Запад. Немецкие следователи считают, что за саботажем стояла Украина, а Польша намеренно не выдает одного из подозреваемых.

Вас также могут заинтересовать новости: