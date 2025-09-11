В августе доходы РФ от экспорта нефти упали почти на миллиард долларов.

Доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов снизились в августе до одного из самых низких уровней с начала полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, в августе доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов упали на 920 млн долларов по сравнению с июлем - до 13,51 миллиарда долларов из-за сокращения экспорта нефти и топлива и увеличения скидки на российское "черное золото".

По данным агентства, российский экспорт нефти и топлива в августе снизился по сравнению с июлем на 70 тыс. баррелей в сутки, до 7,3 млн баррелей в сутки.

Видео дня

"Доходы России от экспорта нефти остаются почти на пятилетнем минимуме, что уменьшает налоговые поступления и усиливает замедление экономики в России", - отмечают эксперты.

МЭА также сообщило, что российская добыча нефти снизилась в августе на 30 000 баррелей в сутки, до 9,3 млн баррелей в сутки, во исполнение договоренностей в рамках ОПЕК+.

Экспорт российской нефти и украинские удары по энергетике РФ

В конце августа экспорт российской нефти сократился на сотни тысяч баррелей из-за, в частности, ударов по нефтеперекачивающим станциям на нефтепроводе "Дружба", которые приводили к периодическому прекращению поставок российской нефти.

К тому же систематические удары украинских беспилотников по российским НПЗ вывели из строя, по состоянию на конец августа, по данным New York Times, 1/6 нефтеперерабатывающих мощностей РФ и заставила российское правительство запретить экспорт бензина.

В начале сентября регулируемая стоимость российской нефти официально снизилась до 47,6 доллара за баррель.

Не прошло и двух недель после снижения регулируемой стоимости российской нефти, как один из крупнейших покупателей российских баррелей - Индия - начал требовать существенно больших скидок на нефть от РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: