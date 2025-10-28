Из ингредиентов, которые уже есть дома, можно сделать эффективное средство от конденсата

С наступлением холодов многие сталкиваются с конденсатом на окнах. Часто влаги так много, что на подоконниках появляются лужи, а на откосах - плесень.

Так происходит из-за того, что теплый воздух дома соприкасается с холодным стеклом. Мы разобрались, как избавиться от конденсата на пластиковых окнах. Оказалось, в этом помогут обычные средства, которые уже есть у большинства дома.

Как избавиться от конденсата

Издание Express поделилось лайфхаками, которые набрали популярность в соцсетях. Многие хозяйки, чтобы избавиться от конденсата на окнах, использовали средство для мытья посуды.

Нужно нанести немного моющей жидкости на сухие окна и протереть их. Многие пользователи отметили эффективность такого лайфхака.

Еще одним вариантом, который многие рекомендовали, это смесь моющего средства для посуды и уксуса.

"Нанесите на сухое кухонное полотенце небольшое количество средства Fairy Liquid и уксуса, и протрите им окна. Оно немного намылится, но просто дайте ему высохнуть. Положите влажное кухонное полотенце в полиэтиленовый пакет и используйте снова в следующий раз. Его должно хватить на пару дней, в зависимости от степени конденсата", - посоветовала Клэр Маги.

Специалисты компании Cardiff Window Cleaner LTD поделись своим рецептом средства от конденсата, который фактически включал те же ингредиенты. Для него нужно взять:

два стакана воды;

два стакана белого уксуса;

пару капель средства для мытья посуды.

Все составляющие нужно смешать вместе и залить в пульверизатор. Средство надо распылить на чистое окно.

Принцип действия заключается в том, что белый уксус создает "защитный барьер", а моющее "снижает поверхностное натяжение капель" на вашем окне.

По словам экспертов, с помощью пульверизатора можно создать очень тонкий защитный слой, который затем высохнет сам собой. Губку или кусок ткани также можно использовать для нанесения средства, но это займет больше времени, особенно, если у вас уже очень влажный воздух в помещении.

