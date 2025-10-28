Ограничения ввели из-за последствий российских ударов по энергетике.

29 октября в отдельных регионах нашей страны будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты нашей страны.

Время и объем применения ограничений:

Графики почасовых отключений - с 08:00 до 22:00 - объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Графики ограничения мощности - с 07:00 до 22:00 - для промышленных потребителей.

По данным "Укрэнерго", время и объем применения ограничений могут изменить.

В компании ДТЭК уже обнародовали графики отключений электроэнергии в Киеве. Сообщается, что у некоторых жителей столицы света может не быть в течение 3-4 часов.

У части жителей Киевской области света в течение дня также не будет около четырех часов. Вместе с тем, как в области, так и в столице есть очереди счастливчиков, которые будут со светом все сутки.

В Днепропетровской области у некоторых потребителей света может не быть более трех с половиной часов. На Днепропетровщине также есть очереди, которые будут со светом все 24 часа.

Отключение света в Украине

Напомним, недавно россияне снова атаковали украинскую энергетику. В результате российских ударов по энергетическим объектам часть Черниговской и Донецкой области осталась без света. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в нескольких регионах страны начались отключения.

Специалисты считают, что россияне стремятся довести энергосистему Украины до непригодного состояния. Целенаправленные атаки начались с прошлого месяца с распределительных подстанций железной дороги, а затем дошли до подстанций "Укрэнерго", в первую очередь, в прифронтовых областях.

