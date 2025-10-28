Польский премьер заявил, что коррупция внутри Венгрии сделала эту страну одной из самых бедных в ЕС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "очарован Москвой". По его словам, венгерский политик хочет построить в стране авторитарную модель по образцу России, пишет The Guardian.

"В последнее время Виктор Орбан, похоже, очарован Москвой. Теперь он считает, что лучше построить несколько авторитарную модель, в некоторой степени по образцу России", - сказал Туск.

Польский премьер добавил, что Венгрия была намного впереди Польши в 1989 году, но сейчас является одной из самых бедных стран в Европейском Союзе.

"Те, кто допустил коррупцию, например, в отношении европейских фондов, отстали в этой великой гонке за экономическим ростом и процветанием народа", - подчеркнул Туск.

Напряженные отношения между Польшей и Венгрией - важные новости

Напомним, что ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что решением польского суда, который постановил, что саботаж против объектов России не является преступлением. Он подчеркнул, что надеется на то, что командующий Силами беспилотных систем Украины венгерского происхождения Роберт "Мадяр" Бровди выведет из строя нефтепровод "Дружба".

В ответ на это госсекретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросам международных коммуникаций и связей Золтан Ковач заявил, что слова Сикорского являются "безответственными". Он обвинил польского министра в том, что он "ставит под угрозу историческую польско-венгерскую дружбу и венгерскую энергетическую безопасность".

