Также Нидерланды помогут Украине в энергетическом секторе.

Нидерланды поддерживают передачу Украине замороженных российских активов. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил министр иностранных дел страны Дэвид ван Вил, передает корреспондент УНИАН.

"Эти средства очень нужны для обеспечения безопасности украинского бюджета. Но нам нужно рассмотреть вопрос относительно людей и финансов. Конечно, такая страна, как Бельгия, которая владеет большинством средств, захочет получить гарантии, что мы сделаем это коллективно. Но, глядя на все, что нужно решить, я надеюсь, что мы сможем достичь согласия по этому вопросу. Но я не знаю, будет ли это до Рождества. Я люблю рождественские подарки, поэтому надеюсь, что так будет для нас, а также для Украины", - сказал министр.

Нидерланды помогут энергетическому сектору Украины

Также министр иностранных дел Нидерландов сообщил, что страна предоставит Украине помощь в размере 25 млн евро в рамках "энергетической коалиции". По его словам, эти средства будут направлены на оборудование, аварийный ремонт и закупку газа для Украины.

Во время встречи президент Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды за поддержку Украины. Он также добавил, что Украина уже понимает, где взять 1,2 млрд евро на закупку газа для прохождения отопительного сезона. В то же время, по его словам, Украине может понадобится еще около 800 млн евро.

"Мы очень благодарны правительству Нидерландов за всю поддержку с начала войны... Недавно было принято решение о создании коалиции поддержки энергетического сектора Украины. И мы сразу услышали поддержку Норвегии, Нидерландов...", - сказал Зеленский.

Украина поддерживает США в попытке ограничить поставки энергоресурсов в Китай

Также президент Украины высказался относительно предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпиня. Он отметил, что Украина поддерживает политику США относительно любых ограничений на возникновение энергоносителей из России.

"Они тратят деньги из нефти, газа на войну. Мы видим сигналы о введении санкций президентом Трампом. Мы видим реакцию Индии, которая уже говорит, что они будут уменьшать поставки российской нефти. Это важно", - сказал Зеленский.

В то же время он добавил, что Китай продолжает сотрудничать с РФ, импортируя оттуда энергоресурсы.

"Если президенту Трампу удастся найти взаимопонимание с Китаем, чтобы уменьшить импорт российской энергетики, это нам очень поможет", - добавил Зеленский.

Напомним, что ранее журналисты Bloomberg сообщали, что Италия готовит 12-й пакет помощи Украине. Отмечается, что в него должны войти в частности боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны.

В то же время Politico пишет, что ЕС не готов изъять российские активы, чтобы передать их Украине. Как отметила Хаджа Лахбиб, бывший министр иностранных дел Бельгии, эти активы принадлежат Центральному банку РФ и защищены международным правом, которое должно соблюдаться.

