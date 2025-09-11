РФ готовится отправить часть "индийской" нефти Китаю.

Индийские импортеры российской нефти настаивают на больших скидках для октябрьских поставок из РФ, поскольку растут потенциальные риски от торговли со страной-агрессоркой, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Индийские покупатели российского "черного золота" настаивают, что скидка должна вырасти до примерно 10 долларов за баррель от стоимости нефти марки Brent, чтобы соответствовать уровню ценового ограничения на российское сырье. При этом трейдеры отмечают, что в сентябре скидка на российскую нефть составляла всего 2-3 доллара за баррель.

Увеличение скидок объясняют тем, что банки усилили контроль над операциями с российской нефтью из-за разногласий между политикой ЕС и США в отношении сырья из России.

В то же время, по данным издания, некоторые российские продавцы в ответ заявили, что индийские покупатели просят слишком большую скидку, и пригрозили отправить часть октябрьских спотовых партий в Китай.

Источники Reuters ожидают, что в октябре Индия импортирует около 1,4 миллиона тонн российской нефти против 1,6 миллиона тонн в сентябре и 1,5 миллиона тонн в августе.

Санкции ЕС против российской нефти - последние новости

18 июля ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России, который, среди прочего, предусматривал снижение "потолка цен" на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель. Предполагалось, что размер этого ограничения будет пересматриваться минимум дважды в год.

Официально новый "потолок цен" на российскую нефть заработал с 3 сентября. Решение об ограничении цен предусматривает запрет торговать российской нефтью, которую перевозят танкерами, если ее стоимость превышает регулируемую цену.

К снижению "потолка цен" на российскую также присоединились Великобритания и Канада, но не США. На Туманном Альбионе отметили, что это решение нанесет ущерб одному из ключевых источников финансирования российской войны против Украины.

Зато президент США Дональд Трамп заявил о готовности введения новых санкций против РФ только после того, как ЕС ударит пошлинами по товарам из Китая и Индии.

Из-за многочисленных санкций со стороны ЕС, главными покупателями российской нефти стали Китай и Индия. После временного ограничения закупок российской нефти Индия решила возобновить ее импорт, но с выгодой для себя.

