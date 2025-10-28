Власти Центрального Вьетнама эвакуировали десятки тысяч людей из затопленных районов, где транспорт и электроэнергия были отключены.

Обильные дожди, обрушившиеся за последние дни, вызвали серьёзные наводнения в центральном Вьетнаме, особенно в популярных туристических направлениях Хюэ и Хойан. Об этом пишет Reuters.

По данным государственного агентства по борьбе со стихийными бедствиями, количество осадков в нескольких районах бывшей имперской столицы Хюэ, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и древнего города Хойан превысило 1000 миллиметров за 24-часовой период.

Отмечается, что Вьетнам часто подвержен смертоносным штормам и наводнениям, которые приводят к масштабному ущербу имуществу, особенно в сезон штормов с июня по октябрь.

Фотографии, опубликованные в государственных СМИ, показывают, что большая часть Хойана затоплена паводковыми водами, несколько домов затоплены по крыши, и власти эвакуируют туристов на лодках.

В Хюэ, согласно отчёту агентства, 32 из 40 коммун пострадали от паводковых вод глубиной 1-2 метра. Правительство заявило, что уровень воды в Хюэ достиг рекордно высокого уровня.

Согласно сообщениям государственных СМИ, сильное наводнение также вынудило государственную компанию Vietnam Railways Corp приостановить сообщение между столицей Ханоем и деловым центром Хошимином.

Правительство заявило, что более 306 000 домохозяйств и предприятий в провинциях Хюэ, Дананг и Куангчи пострадали от отключений электроэнергии.

Уровень воды в основных реках Центрального Вьетнама достиг пика, и сильные наводнения продолжатся в ближайшие дни, при этом существует риск оползней.

Согласно государственной статистике, за первые девять месяцев этого года в результате стихийных бедствий во Вьетнаме погибло 187 человек, а материальный ущерб составил 611 миллионов долларов США.

Наводнения в мире

Ранее сотни людей погибли в течение недели в горных районах Пакистана и Индии из-за проливных муссонных ливней. Ливни вызвали разрушительные внезапные наводнения, которые пронеслись через долины и села, неся камни и обломки.

