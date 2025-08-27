Общая стоимость экспорта нефти РФ снизилась примерно на 110 млн долларов.

Удары украинских дронов по российским нефтепроводам и двойное повышение пошлин США на товары из Индии начали бить по экспорту нефти из Москвы, пишет Bloomberg.

По данным отслеживания танкеров, еженедельные поставки сырой нефти из российских портов до 24 августа снизились на 320 тысяч баррелей в сутки и упали до минимума за четыре недели - 2,72 млн баррелей в сутки из-за уменьшения загрузок в балтийском порту Усть-Луга.

Отмечается, что общая стоимость экспорта Москвы снизилась примерно на 110 млн долларов (9%) - до 1,11 млрд долларов за неделю против 1,22 млрд долларов неделей ранее. Снижение объемов усиливалось несколько ниже средними ценами на российскую сырую нефть.

Насосная станция "Унеча", находящаяся на трубопроводной системе "Дружба" вблизи границы России с Беларусью, дважды за последние две недели стала мишенью украинских дронов. Атаки остановили поставки сырой нефти по трубопроводам в Венгрию и Словакию, а также, судя по всему, затруднили отгрузки из порта Усть-Луга на балтийском побережье России.

Также недавние удары по Волгоградскому и Новошахтинскому нефтеперерабатывающим заводам способствовали снижению объемов переработки российской нефти примерно на 700 тысяч баррелей в день.

Кроме того, удвоение президентом США Дональдом Трампом до 50% американских пошлин на товары из Индии, похоже, влияет на уменьшение потока российской нефти в эту страну. Хотя непонятно, как долго эта тенденция будет сохраняться.

Поставки в Индию за последние два месяца сократились более чем на 500 тысяч баррелей в день.

Газета The New York Times писала, что на фоне попыток мировых лидеров начать мирные переговоры, энергетическая война между Украиной и РФ набирает обороты. Каждая сторона пытается ослабить позиции другой во время дипломатических встреч.

Только в этом месяце украинская армия заявила о по меньшей мере 10 атаках на российские нефтяные объекты. По словам аналитиков, эти удары временно вывели из строя до 1/6 части нефтеперерабатывающих мощностей РФ, а цены на бензин резко повысились. Следует отметить, что неспособность перерабатывать нефть может заставить Россию увеличить экспорт, снизив цены, или уменьшить добычу.

Ранее в Генштабе подтвердили поражение терминала Усть-Луга и НПЗ в Самарской области, что помогло снизить военно-экономический потенциал российского агрессора.

