Израиль также выложил видео, доказывающее, что боевики ХАМАС инсценировали якобы поиск тел погибших заложников.

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибло по меньшей мере два человека. Это произошло после того, как Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии, достигнутого при посредничестве США, пишет CNN.

В публикации отмечается, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил военным провести "немедленные мощные удары по сектору Газа". Американский чиновник поделился с изданием, что о своем решении Израиль известил США.

По словам военного чиновника, ХАМАС атаковал израильские войска к востоку от так называемой желтой линии, которая отделяет оккупированную Израилем Газу от остальной территории. Указывается, что войска Израиля в районе Рафаха на юге Газы попали под гранатометный обстрел, также их атаковали снайперы.

Видео дня

Издание процитировало слова министра обороны Израиля Исраэля Каца, что ХАМАС заплатит "высокую цену" за нападение на солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он пообещал, что Израиль ответит "с большой силой".

По данным гражданской обороны Газы, после этого заявления в результате удара Израиля в районе Сабра к югу от города Газа погибли по меньшей мере два человека и 10 получили ранения.

Указывается, что ХАМАС назвал эту атаку "преступной бомбардировкой" со стороны Израиля. Как заявили боевики, именно Израиль нарушил соглашение о прекращении огня. Также они отрицают обвинения в нападении на солдат ЦАХАЛ.

В статье говорится, что во вторник, 28 октября, офис Нетаньяху заявил, что ХАМАС "явно нарушил" соглашение о прекращении огня в Газе, вернув Израилю останки, которые не принадлежали ни одному из 13 заложников, которых до сих пор считают пропавшими без вести в анклаве.

Военные силы Израиля также опубликовали видео, которое было снято с дрона в Газе. На кадрах видно, как боевики ХАМАС закапывают в землю белую ткань с телом в городе Газа, а затем инсценируют ее обнаружение перед зданием Красного Креста.

Как заявили израильские чиновники, комментируя это видео, ХАМАС "пытается создать ложное впечатление об усилиях по поиску тел" остальных погибших заложников.

К слову, американский сенатор Линдси Грэм в соцсети поддержал действия Израиля против боевиков ХАМАС.

"Я полностью поддерживаю недавние военные действия Израиля против ХАМАС. Идея о том, что ХАМАС добровольно разоружится, - это фантазия, а идея о развертывании международной силы в Газе с мандатом принудительного разоружения ХАМАС вызывает серьезные проблемы", - считает Грэм.

Сенатор США отметил, что без устранения ХАМАС от власти и его разоружения, не будет стабильности и мира на Ближнем Востоке.

"ХАМАС уничтожает своих оппонентов и укрепляет свою власть. Если Израиль считает необходимым снова вступить в военные действия против ХАМАС, пусть так и будет. Они имеют мою полную поддержку", - добавил он.

Ситуация в секторе Газа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что политические движения Палестины 24 октября в заявлении дали согласие передать управление сектором Газа независимому Комитету технократов. Комитет будет состоять из палестинцев и возьмет на себя руководство ключевыми службами при поддержке арабских стран и международных организаций, "на основе прозрачности и подотчетности". В заявлении также отмечается необходимость продления действия соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, поддержки резолюции ООН по развертыванию международных миротворческих сил, вывода израильских войск и обеспечения доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

Также мы писали, что в статье WSJ указывается, что США и Израиль рассматривают план, который разделит Газу на отдельные зоны, контролируемые Израилем и ХАМАС. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и зять президента Трампа Джаред Кушнер изложили свои соображения в Израиле, куда они прибыли, чтобы убедить обе стороны соблюдать действующее прекращение огня. Вэнс заявил, что в Газе есть два района: один относительно безопасный, а другой, наоборот, очень опасный. Цель состоит в том, чтобы географически расширить зону безопасности.

