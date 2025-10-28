Некоторые специалисты боятся, что их посчитают слишком старыми для работы в технологическом секторе.

В Кремниевой долине набирает обороты новая тенденция: всё больше мужчин из технологического сектора обращаются к пластическим хирургам, чтобы выглядеть моложе и не выпадать из конкуренуии. Среди популярных процедур подтяжка лица и шеи, коррекция век и другие методы омоложения.

Как пишет Wall Street Journal, число клиентов мужчин в возрасте от 40 до 60 лет заметно выросло, многие опасаются, что внешние признаки старения заставят коллег и инвесторов воспринимать их как "устаревших" в технологической сфере, где молодость ассоциируется с инновациями.

Культ молодости в технологической среде не нов, ещё инвестор Питер Тиль советовал не нанимать людей старше 30. В итоге всё больше основателей стартапов и руководителей компаний решают обновить и собственную внешность.

По данным Американского общества пластических хирургов, в 2024 году количество мужских косметических процедур выросло на 20%, и именно технологические центры вроде Сан-Франциско и Остина лидируют по спросу.

Пластический хирург из Калифорнии доктор Тимоти Мартен отмечает: "В Кремниевой долине ты становишься "нерелевантным", как только начинаешь выглядеть старым".

При этом тренд освещает и более глубокие темы. Если возраст продолжит определять доверие и авторитет, это может вывести из сферы опытных специалистов в секторах, где ценится долгосрочное мышление, например в "зелёных" технологиях, климат-финтехе или ИИ.

Ранее мы рассказывали, что всё больше работников остаются в офисах допоздна, а виноваты в этом нейросети. К примеру, в Кремниевой долине вернулись к 72-часовой рабочей неделе.

