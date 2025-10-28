Летом Попов заявлял, что был на войне

В России умер комедийный актер украинского происхождения Роман Попов, который всю жизнь жил и работал на территории страны-агрессора.

Попов родился 9 февраля 1985 года в городе Конотоп Сумской области. После переезда в Россию он построил карьеру комика и актера. Особую популярность среди россиян ему принесла роль в сериале "Полицейский с Рублевки".

В 2018 году у Попова обнаружили астроцитому третьей степени. Через два года он сделал операцию и вышел в ремиссию. Уже в этом июне актер заявил о рецедиве с осложнениями, в результате которого он почти потерял зрение. Тогда Попов открыл сбор на свое лечение.

Видео дня

Летом он заявлял, что нуждается в помощи при передвижении и выполнении базовых потребностей. Согласно сообщениям российских СМИ, сегодня актер умер.

Напомним, в этом году Попова добавили в базу "Миротворца" за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и соучастие в войне. Поводом послужило его заявление в российском шоу "Макарена". Актер сказал, что был на войне во время боевых действий, однако отказался назвать эту войну:

- Что ты там делал?

- Помогал своим друзьям. Как, тоже не могу сказать. Это мое личное дело. Есть вероятность поймать пулю в любой ситуации, сидя в окопе. Есть процент случайности.

- Сам ты стрелял?

- Да. Я мастер спорта по стрельбе. Я не угрожаю, а просто предупредил. Мое умение было нужным на тот момент.

- Ты можешь себе позволить выстрелить в человека?

- Да, если человек этого заслужил. Есть люди, в которых нужно стрелять. Но в то же время я был пацифистом и считаю, что любая война - это такое дерьмо.

Напомним, в конце лета в России умер бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, обвиненный в Украине в государственной измене.

Вас также могут заинтересовать новости: