Джозеф Боско пишет о хаотичных изменениях в политике Трампа и объяснил их личными причинами и окончательным разочарованием в российском диктаторе.

США могут изменить динамику войны в Украине, если отбросят колебания и предоставят ракеты "Томагавк", и станут на сторону Украины в вопросах членства в НАТО. Об этом в колонке для The Hill пишет политолог, экс-директор по вопросам Китая при министре обороны США с 2005 по 2006 год Джозеф Боско.

Он напомнил, что в течение последних недель президент США Дональд Трамп несколько раз менял свою политику в отношении Украины. Но в конце концов отменил "очередную непродуманную встречу на высшем уровне с Путиным" и ввел давно отложенные санкции против двух крупнейших российских нефтедобывающих компаний.

Боско сравнил хаотичные изменения в политике Трампа с колебаниями бывшего президента Байдена относительно надлежащей реакции на агрессию Путина. Ведь Байден, по его мнению, долго тянул с усилением Украины и одновременно "ограничил способность Украины наносить удары по целям глубоко внутри России и определил войну, как экзистенциальную борьбу за мир в Европе и сохранение международного порядка".

"Серия тактических колебаний Байдена и Трампа создала у Путина и его союзников в Пекине, Пхеньяне и Тегеране ощущение стратегической растерянности США. И это лишь один этап того, что вполне может превратиться в войну на три или четыре фронта. Трампу нужно принять меры сейчас, чтобы предотвратить этот кошмарный сценарий", - написал он.

Он советует Трампу признать, что война в Украине - это не просто столкновение личностей между двумя мужчинами, которые "ненавидят друг друга", а самая большая вспышка трансграничной агрессии в Европе со времен Второй мировой войны. И сейчас война обостряется и потенциально - распространяется.

"Трамп может изменить динамику, если наконец раскроет Украину и предоставит ей возможности сделать то, что он две недели назад назвал реалистичной возможностью: изгнать российских захватчиков", - добавил эксперт.

Он также анализирует мотивы Трампа, который помогает Украине не из сочувствия к жертвам или морального возмущения массовыми нарушениями Путиным международного права:

"Скорее всего, это будет отражать его разочарование некогда хваленой репутацией Путина как сильного человека, который знает, как добиться своего, и безжалостно, эффективно это делает. Возможно, сейчас он увидел в Путине неизбежного неудачника - в глазах Трампа это худшее, что можно сказать о лидере".

Он добавил, что если сейчас появится новая политика Трампа, то первым образом он должен прислать Украине "Томагавки". Далее, считает Боско, Трамп должен убедить союзников по НАТО использовать замороженные российские активы для приобретения дополнительных "Томагавков" и других передовых систем вооружения, чтобы "навязать России все более невыносимую цену за продолжение войны".

Также он советует публично предупредить Путина, что если тот не согласится на мир, то США "примут более активное и прямое участие на стороне Украины и приложат согласованные усилия, чтобы убедить НАТО принять Украину как полноправного члена". Эти события, по мнению эксперта, будут означать военное и политическое поражение для Путина и четким сигналом для Китая, Ирана и Северной Кореи, что "их дни терроризирования соседей и собственного населения быстро подходят к концу".

Напомним, что 22 октября Дональд Трамп одобрил новые санкции США против Российской Федерации. Они коснулись двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла".

После того "Лукойл" заявил о поиске покупателей на зарубежные активы. А индийские нефтеперерабатывающие компании не размещали новых заказов на закупку российской нефти с момента введения санкций.

