Украина планирует за вырученные средства финансировать производство дефицитных видов вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в следующем месяце надо запустить "управляемый экспорт" оружия украинского производства в страны, которые ранее помогали Украине.

Речь идет о том украинском оружии, которого достаточно было изготовлено, и которое хранится на складах. Об этом глава государства сообщил по итогам совещания с чиновниками о результатах правительства Украины за сто дней работы, а также ключевых задач на следующие сто дней.

Как отметил Зеленский, министр обороны Украины Денис Шмыгаль должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов - FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дальнобойных ударов.

Видео дня

"Программу контролируемого экспорта нашего оружия надо запустить уже в следующем месяце. К концу года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

Экспорт украинского оружия

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Зеленский заявил о запуске "управляемого экспорта" оружия украинского производства. Планируется продажа того украинского оружия за границу, которое произведено в достаточном количестве и есть вдоволь на складах, чтобы в дальнейшем финансировать за полученные средства дефицитные виды оружия. В частности, речь идет о дефицитных дронах. Предполагается экспорт в США, страны Европы и другие страны, которые оказывали поддержку Украине.

В то же время, Украина не будет заниматься "вооруженной благотворительностью" и не будет помогать тем странам, которым безразлична Украина. Соответственно, такие страны украинское оружие не получат.

Вместе с тем, должен быть и надежный экспортный контроль - чтобы к украинским технологиям, к нашему оружию не добрались россияне и их сообщники.

Вас также могут заинтересовать новости: