Путинист неоднократно незаконно пересекал границу страны.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому певцу Филиппу Киркорову, который активно поддерживает российскую войну и пропаганду.

Согласно сообщению на сайте Генерального прокурора Украины, артиста подозревают в неоднократном нарушении порядка въезда на временно оккупированные территории страны. Кроме того, он участвовал в провластных мероприятиях в поддержку оккупационных властей и распространения российской пропаганды:

"Киркоров Ф.Б., поддерживая незаконные действия российских властей, направленные на нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, 18.03.2021 принимал активное участие в митинге-концерте, который состоялся на стадионе "Лужники" в г. Москва, где прямо высказывался в поддержку РФ по аннексии АРК".

Кроме концертов в Крыму, российский певец неоднократно участвовал в развлекательных мероприятиях для оккупационной армии РФ, в частности в аннексированной Феодосии и оккупированной Горловке Донецкой области.

Видео дня

В СБУ пришли к выводу, что Киркоров несет ответственность за активную и систематическую поддержку и реализацию действий и политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Российскому певцу грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет по части 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении другому путинисту - российскому рэперу Тимати.

Вас также могут заинтересовать новости: