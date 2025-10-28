В 1999 году частный Learjet с легендой гольфа Пейном Стюартом на борту продолжал лететь над США, когда экипаж и пассажиры уже были мертвы.

25 октября 1999 года небольшой самолет Learjet 35, зарегистрированный как N47BA, взлетел из Орландо, штат Флорида, направляясь в Даллас. На борту находились знаменитый гольфист Пейн Стюарт, его агент Ван Арден, архитектор полей для гольфа Брюс Борланд, бывший квотербек Роберт Фрейли и двое пилотов - Майкл Клинг и Стефани Беллегарриг.

Небольшой бизнес-джет поднялся до высоты 11 900 метров, и все казалось штатным. Но после последнего радиоконтакта на высоте 7000 метров - связь оборвалась навсегда.

"Молчаливый полет" над Америкой

Когда пилоты не ответили на повторные вызовы, в небо подняли истребитель F-16, чтобы проверить ситуацию. Пилот-истребитель сообщил, что окна самолета покрыты инеем, а внутри - никаких признаков движения. Самолет летел прямо, управляемый только автопилотом.

В течение почти четырех часов Learjet пролетел над несколькими штатами США. Его пытались перехватить еще несколько раз. Позже премьер-министр Канады Жан Кретьен признался, что в случае вхождения самолета в канадское воздушное пространство его могли сбить, чтобы предотвратить падение в населенной зоне.

Гибель на глазах свидетелей

Когда топливо закончилось, самолет начал резко снижаться и упал в Южной Дакоте, оставив после себя лишь кратер. Все шесть человек на борту погибли.

Что произошло в небе?

Расследование показало, что наиболее вероятной причиной катастрофы стала внезапная разгерметизация кабины, из-за которой экипаж и пассажиры потеряли сознание из-за гипоксии - недостатка кислорода. Автопилот поддерживал курс, пока не иссякло топливо.

Причину разгерметизации так и не установили. Черные ящики не зафиксировали никаких признаков, что кто-то приходил в себя в последние минуты полета.

На месте аварии сейчас стоит мемориал, а Пейн Стюарт был посмертно внесен во Всемирный зал славы гольфа.

