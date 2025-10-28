История рейса N47BA, который летел более четырех часов без живых на бортускриншот видео Airlines Disasters

25 октября 1999 года небольшой самолет Learjet 35, зарегистрированный как N47BA, взлетел из Орландо, штат Флорида, направляясь в Даллас. На борту находились знаменитый гольфист Пейн Стюарт, его агент Ван Арден, архитектор полей для гольфа Брюс Борланд, бывший квотербек Роберт Фрейли и двое пилотов - Майкл Клинг и Стефани Беллегарриг.

Небольшой бизнес-джет поднялся до высоты 11 900 метров, и все казалось штатным. Но после последнего радиоконтакта на высоте 7000 метров - связь оборвалась навсегда.

"Молчаливый полет" над Америкой

Когда пилоты не ответили на повторные вызовы, в небо подняли истребитель F-16, чтобы проверить ситуацию. Пилот-истребитель сообщил, что окна самолета покрыты инеем, а внутри - никаких признаков движения. Самолет летел прямо, управляемый только автопилотом.

В течение почти четырех часов Learjet пролетел над несколькими штатами США. Его пытались перехватить еще несколько раз. Позже премьер-министр Канады Жан Кретьен признался, что в случае вхождения самолета в канадское воздушное пространство его могли сбить, чтобы предотвратить падение в населенной зоне.

Гибель на глазах свидетелей

Когда топливо закончилось, самолет начал резко снижаться и упал в Южной Дакоте, оставив после себя лишь кратер. Все шесть человек на борту погибли.

Что произошло в небе?

Расследование показало, что наиболее вероятной причиной катастрофы стала внезапная разгерметизация кабины, из-за которой экипаж и пассажиры потеряли сознание из-за гипоксии - недостатка кислорода. Автопилот поддерживал курс, пока не иссякло топливо.

Причину разгерметизации так и не установили. Черные ящики не зафиксировали никаких признаков, что кто-то приходил в себя в последние минуты полета.

На месте аварии сейчас стоит мемориал, а Пейн Стюарт был посмертно внесен во Всемирный зал славы гольфа.

