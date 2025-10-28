В районе Чернобыля зафиксировали синих собак: исследователи предположили, что произошло

Ранее установлено, что животные принадлежат к двум популяциям, генетически отличным от других собак.

Волонтеры, которые находятся в зоне Чернобыльской катастрофы, заметили животных с синим мехом - не исключительно, что они попали в какие-то химикаты.

В частности, группа Dogs of Chernobyl, которая занимается этими животными, опубликовала видео, на котором можно увидеть животных, среди которых есть по меньшей мере одна полностью синяя собака и несколько - частично.

"На прошлой неделе они еще не были синие. Мы не знаем причины и пытаемся их поймать, чтобы выяснить, что произошло. Скорее всего, они контактируют с каким-то химическим веществом", - отметили волонтеры.

Организация, работающая под эгидой благотворительного фонда Clean Futures Fund, добавила, что хотя цвет шерсти выглядит тревожно, сами собаки остаются "очень активными и здоровыми".

Публикация вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсетей, в частности, некоторые усомнились в правдивости фото.

"Для тех, кто пишет, что наши фото - подделка или что мы намеренно красим собак в синий цвет, чтобы заработать деньги или распространять ложную информацию, нам, честно говоря, трудно что-то ответить. У нас просто нет ни времени, ни причин заниматься подобным. Мы уверены, что репутация нашей организации говорит сама за себя", - отметили волонтеры.

Они уверяют, что фото сделал Даррин - руководитель команды по отлову животных. С тех пор волонтеры пытаются снова найти этих собак, чтобы провести стерилизацию и, возможно, смыть с них вещество, в которое они попали. В группе уверяют:

"Все наши фото имеют геотеги, поэтому да - они сделаны именно в Чернобыле, в Украине, где мы сейчас и работаем. Наша миссия заключается в стерилизации собак в Чернобыле. Скорее всего, эти собаки просто забежали в место, где был какой-то химикат или краска. Они не стали синими из-за радиации, и мы никогда этого не утверждали. Это лишь несколько собак, которые, похоже, наткнулись на что-то синее, и мы пытаемся их поймать, чтобы стерилизовать вместе с другими животными".

Как пишет The Daily Mail, Dogs of Chernobyl ухаживает с 2017 года за примерно 700 животными, которые живут в пределах 30-километровой зоны отчуждения. Волонтеры регулярно обеспечивают их едой и медицинской помощью. Эти собаки - потомки домашних любимцев, брошенных во время эвакуации после аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Говорится, что пока команда не выяснила, что стало причиной появления синего оттенка, пользователи соцсетей выдвинули свои версии. В том числе, люди предполагают, что цветная "трансформация" произошла вследствие внешнего загрязнения, которое можно смыть. Люди также удивляются, каким образом вообще эти собаки до сих пор способны размножаться после стольких лет в "зараженной зоне".

Как отмечает издание, катастрофа произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался один из реакторов электростанции, что привело к крупнейшему выбросу радиоактивных веществ в истории человечества. После аварии людей эвакуировали из города и окружающих территорий, образовав зону отчуждения. Отсутствие людей позволило дикой природе восстановиться: сейчас уровень радиации в Чернобыльской зоне составляет около 11,3 миллиремов, что в шесть раз превышает разрешенную норму для человека.

Говорится, что исследование, проведенное в 2024 году, показало, что чернобыльские собаки развили уникальную генетическую устойчивость - они иммунные к радиации, тяжелым металлам и загрязнению. В статье сказано:

"Ученые, среди которых - профессор Колумбийского университета Норман Дж. Кляйнман, проанализировали образцы крови 116 бездомных собак, пойманных вблизи станции и в городе Чернобыль в 2018-2019 годах. Образцы доставили в США для исследования ДНК, которое показало, что эти животные принадлежат к двум популяциям, генетически отличным от других собак в регионе. Это свидетельствует об адаптации к длительному воздействию токсичной среды".

Ученые обнаружили около 400 участков генома, которые сильно отличаются от обычных, а также 52 гена, которые могут быть связаны с воздействием загрязнения.

"Иначе говоря, мутации, вызванные радиацией и химическим загрязнением, передаются от поколения к поколению, обеспечивая собакам способность выживать в экстремальных условиях Чернобыльской зоны", - пишет The Daily Mail.

