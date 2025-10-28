Все из-за показанной в фильме неспособности ракет сбить цель, которая летит на США.

Фильм Netflix заставил Пентагон оправдывать свою систему противоракетной обороны стоимостью более $50 млрд и рассылать тайные записки.

Как отмечает военный портал Defense Express, на известном стриминговом сервисе Netflix вышел новый фильм под названием "Дом из динамита". Он сильно возмутил Пентагон и, в частности Агентство противоракетной обороны, в результате чего им пришлось рассылать внутренние служебные записки сотрудникам.

Согласно сюжету фильма, по США неизвестной страной из Индо-Тихоокеанского региона была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. На протяжении всего фильма, пока ракета летит, военные и чиновники пытаются понять, кто ее запустил, что им делать и как отвечать.

Видео дня

"Но главным моментом, который вызвал возмущение в Пентагоне является кадр с попыткой перехвата этой ракеты", - отмечают аналитики.

Так, в фильме с базы 49-го Противоракетного батальона Форт-Грили на Аляске, что и в жизни принадлежит Агентству противоракетной обороны (Missile Defense Agency), запускают две противоракеты (Ground-Based Interceptor, GBI).

Впрочем, у первой ракеты не отделяется ее экзоатмосферный кинетический перехватчик (Exoatmospheric Kill Vehicle, EKV) и она не срабатывает. А EKV у второй таки отсоединяется, но не попадает по ракете.

"Также в фильме звучала фраза, что шансы на перехват цели такими ракетами - всего 50 на 50 процентов, и что на них потрачено более 50 миллиардов долларов", - отмечают аналитики.

Как отмечает Defense Express, действительно из 21 тестового запуска GBI только 12 оказались успешными. Но эти тесты проходили с различными версиями ракет, в том числе и с ранними прототипами. Они проходили в течение 24 лет - с 1999 года по 2023 год. В то же время за последние 11 лет было испытано 5 ракет, все они сработали штатно.

"Одно из испытаний, которое произошло в 2019 году фактически воспроизвело ситуацию из фильма. Тогда были применены два перехватчика для поражения одной МБР. Обе ракеты поразили цель, причем кроме самой цели, имелись и ложные, которых в фильме не было. То есть испытания воспроизвели даже более сложную ситуацию, чем изображено в фильме. Но зато оба сработали штатно", - отмечает портал.

В то же время шанс в 50% на успешный перехват, о котором говорится в фильме, базируется на абсолютно всех испытаниях, и даже на первых ранних тестовых образцах, которые и должны были сработать не штатно, чтобы показать все слабые места системы для дальнейшей доработки.

Как отмечают аналитики, о 100% успешном перехвате говорить не стоит, ведь любая система может дать сбой. Особенно в такой сложной задаче как перехват на гиперзвуковых скоростях в космосе относительно небольшой цели. Впрочем, шансы будут на уровне, близком к 100%, но отнюдь не 50%.

"Однако в фильме показывают, как обе ракеты не справятся с задачей. Причем по таким же причинам как и во время реальных испытаний ранних прототипов в июле 2000 году (не отделился EKV), и в декабре 2010 года (не справился с наведением на конечном участке)", - отмечает Defense Express.

Кроме этого, в фильме также показывают как спутники наблюдения (вероятно созвездия SBIRS) не обнаруживают запуска этой же ракеты, что, похоже, "должно дополнительно подкрепить мнение зрителя, что противоракетный щит США за десятки миллиардов долларов не имеет никакого смысла".

Подчеркивается, что это происходит на фоне разработки в США "Золотого купола", который активно продвигает президент Штатов Дональд Трамп, и вкладывает туда более $175 млрд. Ground-Based Interceptor обошелся им в около $67 млрд.

"Поэтому там начали рассылать специальные тайные внутренние служебные записки, предназначенные сотрудникам Министерства войны США и MDA, целью которых было избавиться от ложных представлений и предоставить настоящие факты", - отмечает портал.

По данным издания Bloomberg, которому удалось узнать содержание записки, сначала в ней говорилось о том, что в фильме ракету не удается сбить для большего драматизма и развлечения зрителя. Затем - отрицается шанс на успешный перехват в 50%, ведь испытания, проходившие в течение нескольких лет, доказали близкие к 100% шансы.

Также оспаривается и стоимость системы в $50 млрд, хотя точная сумма не приводится. Зато отмечается, что "стоимость высокая, но не такая высокая, как стоимость разрешения ядерной ракете поразить нашу страну".

В Пентагоне отметили, что с ними не консультировались по этому фильму. "В ответ на записку сценарист фильма Ной Оппенгейм заявил, что приветствует разговор, но с уважением не соглашается с утверждениями о точности перехватчиков, ссылаясь на свои исследования и разговоры с экспертами, ранее работавшими в Пентагоне. Поэтому он считает, что изображенная в фильме ситуация соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

Другие новости о фильмах

Как сообщал УНИАН, ранее сын легендарного американского актера Энтони Перкинса, режиссер Оз Перкинс, резко выступил против нового сезона сериала "Чудовище" от Netflix.

В третьей части сериала показана не только история известного серийного убийцы Эда Гинна, но и образ отца Перкинса, которого играет Джои Поллари. В сериале Энтони Перкинса изображают как замкнутого актера, которого преследуют слава роли в фильме "Психо" и внутренний конфликт из-за скрытой гомосексуальности. Актер, чья ориентация когда-то была "открытой тайной" в Голливуде, умер в 1992 году от СПИДа.

Так, Озгуд, в частности сказал, что не планирует смотреть сериал и "не подошел бы к нему и на десять футов", поскольку современная true crime-индустрия все чаще лишена контекста, а "нетфликсизация реальной боли" делает из трагедий гламурный контент для развлечений.

Вас также могут заинтересовать новости: