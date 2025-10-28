Сейчас Польша будет производить ракеты для собственных нужд.

Изготовление ракет Barracuda-500 в Польше и оснащение ими польской армии значительно усилит страну, предоставив полякам теоретическую возможность наносить удары по столице РФ. Об этом написал военный портал Defence Express, анализируя развертывание производства ракет на территории Польши.

"Наличие Barracuda-500 в арсенале польского войска позволит им теоретически наносить удары даже по Москве, которая как раз находится на расстоянии около 900 км от государственной границы", - написали аналитики.

Они отметили, что сейчас речь идет только о производстве этих ракет для собственных нужд Польши. И речь не идет даже о возможности поставки их в Украину. Хотя такой вариант аналитики назвали вполне реальным. Авторы добавили, что воздушные силы США тоже хотят приобрести более 3000 ракет Barracuda-500.

"Ранее Украина уже выражала заинтересованность Barracuda-500, которые должны пойти вместо или вместе с Tomahawk", - напомнили авторы.

Также в статье рассказали о характеристиках ракет семейства Barracuda. Напомнили, что впервые показали их осенью 2024 года. И за это время их производство ракет было развернуто также на Тайване.

"Поэтому если рассматривать на перспективу, то вполне возможно, что в будущем производство Barracuda-500 может быть развернуто в довольно короткие сроки и в Украине", - высказали предположение авторы.

Аналитики напомнили, что крылатые ракеты семейства Barracuda существуют в трех вариантах: Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500. Однако все они предназначены для массового производства и запуска. Сейчас Польша, как уточнило издание, объявила только о планах производить самую мощную версию - Barracuda-500.

"Она способна преодолевать более 900 км, и несет боевую часть массой 45 кг, а это примерно столько же как и у "Шахеда". Системы наведения не оглашаются, но вероятно это GPS вместе с инерционной системой. Стоимость одной Barracuda-500 оценивается в 216,5 тысяч долларов США, и как для крылатой ракеты это очень мало", - говорится в статье.

Авторы отметили простоту сборки этих ракет: для сборки Barracuda-500 необходимо менее 10 инструментов. Отмечается, что это минимизирует количество необходимых уникальных инструментов и позволяет быстрее разворачивать новые производственные линии.

Запускать ракеты Barracuda можно с воздушных платформ, в частности F-15E, F-18E/F, F-16, а также с любого транспортного самолета, хоть с Ан-26, - на паллетах Rapid Dragon.

Также аналитики указали, что недавно была разработана новая технология запуска - из наземного контейнера с помощью твердотопливного реактивного ускорителя. "Хотя в таком случае дальность вероятно уменьшится до 600-700 км", - отметили аналитики.

Производство ракет Barracuda в Польше - что известно

Как писал УНИАН, 27 октября стало известно, что в Польше планируют наладить производство американских крылатых ракет Barracuda 500. Соответствующее соглашение подписали польская компания Polska Grupa Zbrojeniowa и американская Anduril. Пока известно только о факте налаживания производства в Польше, без дополнительных деталей.

