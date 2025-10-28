Этот поступок стал последней каплей для их отношений.

Американка разорвала 25-летний брак из-за того, что муж съел ее кусок торта. Как можно предположить, причина разрыва была гораздо глубже десерта.

Как пишет People, 46-летняя женщина поделилась на Reddit, что муж подарил ей на годовщину свадьбы совместную поездку, надеясь восстановить их отношения. Автор отметила, что они уже три месяца спали в разных комнатах из-за многочисленных ссор.

В начале поездки женщина была настроена оптимистично, даже несмотря на то, что муж повез ее в знакомое место и выбрал отель, в котором они договаривались больше никогда не останавливаться. Кроме того, ее постепенно разочаровывали мужские отчужденность и невнимательность.

Видео дня

Кульминацией стал ужин, во время которого автор попробовала чизкейк и решила оставить свой кусок на следующий день. Но когда она проснулась, то обнаружила, что ее часть блюда исчезла. Мужчина, вместо извинений, только засмеялся и предложил ей доесть остатки:

"Крошки в той пустой коробке для выносных блюд в тот момент казались символом того, что я получаю от этого брака, - его крошки. После 25 лет ухода за этим мужчиной... Воспитывая его детей, ухаживая за его домом, его финансами, записывая его на прием к врачу, я даже не могу получить свой проклятый юбилейный торт".

Она подчеркнула, что проблема была не в десерте, а в отсутствии внимания, поддержки и взаимности в отношениях. После этого она приняла решение развестись.

"Я сказала ему, что заслуживаю кого-то, кто не только не будет есть мой торт, но и будет защищать его и не позволит никому другому его есть. И я больше не буду благодарна за крошки", - добавила женщина.

Пользователи Reddit поддержали ее, подчеркивая, что дело было не в торте, а в годах недооценки и недостатка взаимной любви.

Напомним, ранее семейный терапевт Ассаэль Романелли заявил, что во многих случаях брак можно спасти, если использовать его метод нового бракосочетания.

Вас также могут заинтересовать новости: