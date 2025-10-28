С учётом миллионов километров, разделяющих метеор на переднем плане и комету на заднем плане, шансы запечатлеть такой удачный кадр были астрономически малы.

Недавно астроном направил в небо свой телескоп над итальянским Манчиано и заснял нечто невероятное: яркую комету, словно закрученную в спиральный след метеора, сверкающую на том же участке неба, словно космический столб. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что с учётом миллионов километров, разделяющих метеор на переднем плане и комету на заднем плане, шансы запечатлеть такой удачный кадр были астрономически малы.

"На этой фотографии свечение метеора словно обвивает ионный хвост кометы - настоящее чудо перспективы. Первое - это атмосферный эффект, вызванный метеором, в то время как сама комета находилась на расстоянии около 100 миллионов километров", - написал астроном Джанлука Маси, основатель проекта "Виртуальный телескоп" и фотограф, сделавший этот потрясающий снимок.

Комета C/2025 A6 (Леммон) - одна из трёх комет, которые сейчас "бушуют" в Солнечной системе, наряду с кометой R2 (SWAN) и межзвёздным гостем 3I/ATLAS. Комета Леммон, которая приблизилась к Земле 21 октября, является самой яркой из них и оставалась достаточно видимой, чтобы её можно было наблюдать в простые телескопы и бинокли.

Интересно, что Маси заметил ее ночью 24 октября. Её длинный голубой хвост - продукт ионизированного газа, который испаряется с поверхности кометы и уносится солнечным ветром - был отчётливо виден. Но в течение нескольких минут во время наблюдений ученого рядом с кометой стала видна другая структура, похожая на стример: тонкие остатки ионного следа, оставленного метеором, падающим в атмосфере Земли.

На фото она видна как золотистая линия, спирально огибающая комету. Метеорный след постоянно менялся в течение наблюдений Маси, на короткое время становясь частью самой кометы. На самом деле, этот след - результат химических реакций в атмосфере, вызванных сверхбыстрым пролетом метеора. Маси пояснил:

"Это явление связано с ионизацией молекулярного кислорода в атмосфере, вызванной метеорным событием, и его последующей рекомбинацией, что приводит к излучению света на этой длине волны".

По данным NASA, хотя метеоры обычно движутся со скоростью более 160 000 км/ч, их следы могут сохраняться в небе несколько минут. В это время ветры, дующие на разных высотах, могут придавать этим следам извилистую форму, подобную той, что видна здесь. Маси также опубликовал покадровое видео метеорного события, на котором видно, как светящийся след проносится по небу перед кометой в течение нескольких минут.

Отмечается, что явление спиральных метеорных следов изучено недостаточно, но считается относительно редким. В серии работ, опубликованных в 1980-х и 1990-х годах, подсчитано, что лишь 0,5% наблюдаемых метеоров оставляют нелинейный след. Однако эта цифра далека от точной и могла быть искажена неоптимальными настройками камеры, использовавшейся для регистрации метеорных следов в то время.

