Такие люди живут в тщательно отстроенном мире, где все вращается вокруг них, отметил психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал скрытые приема, которые использует нарцисс, чтобы контролировать своего партнера в отношениях. В своей статье для Forbes он объяснил, как именно такие люди пытаются добиться контроля.

"Их самооценка - это все, и они готовы почти на все, чтобы ее защитить, кроме как признать собственную неправоту. Они живут в тщательно отстроенном мире, где все вращается вокруг них. Угроза этому миру для них равносильна угрозе всему, во что они верят и за что стоят. Поэтому спорить с нарциссом бессмысленно, по крайней мере, сразу вы результата не получите", - отметил он.

И вот какие приемы нарцисса он перечислил:

Видео дня

Молчание как оружие. Нарциссы не звонят, не пишут первыми и не инициируют разговор. Когда их что-то тревожит, они полностью уходят из вашей жизни, создавая ложное впечатление, что вы нуждаетесь в них больше, чем они в вас. Это расстояние погружает вас в эмоциональный хаос, заставляя чувствовать дискомфорт и искать их. Партнеры нарциссов часто страдают симптомами ПТСР, что подтвердило исследование 2023 года, опубликованное в Journal of Personality and Individual Differences.

Перекладывание вины. Нарциссы поддерживают контроль, обвиняя жертв во всем, что идет не так в отношениях или даже в их собственной жизни. С их точки зрения, как их действия, так и то, как они с вами обращаются, - ваша вина. Они не берут на себя ответственность за свои поступки, ошибки и проступки. Исследование 2020 года в Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma показало, что стратегия DARVO (Deny - отрицать, Attack - атаковать, Reverse Victim and Offender - менять роли жертвы и обидчика) влияет на восприятие ситуаций насилия. Эта стратегия позволяет обидчику защитить свое эго и сохранить контроль, отрицая свои проступки, атакуя достоверность обвинителя и переворачивая роли жертвы и обидчика.

Газлайтинг. Нарциссы видят события только через свою призму. Насколько они пострадали и насколько оправданы их реакции - все это оценивается с точки зрения их эмоций; они не могут увидеть ситуацию глазами других. Для них события всегда развиваются так, что первыми были задеты они. Исследование 2020 года в Social Behavior and Personality: An International Journal показало, что нарциссизм снижает способность принимать чужую точку зрения, а сильная потребность в контроле частично объясняет это.

"Для человека с нарциссическими чертами главное - поддерживать контроль. Осознание этих приемов и понимание, как они работают, помогает оставаться верным себе и не попасть в ловушку манипуляций", - констатировал психолог.

Напомним, ранее стало известно, какой простой жест говорит о том, что ваш партнер - психопат.

Вас также могут заинтересовать новости: