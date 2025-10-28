Многие путешественники даже не подозревают, что они могут остаться без своих смартфонов и ноутбуков после прохождения проверки на безопасность в аэропорту.

Большинство авиапутешественников уже хорошо знакомы с правилами провоза жидкостей и продуктов питания в ручной клади. Однако одно малоизвестное правило, касающееся электронных устройств, может доставить туристам немало проблем во время прохождения проверки на безопасность в аэропорту.

Как пишет The Mirror, все авиакомпании разрешают провозить в ручной клади определенные электронные устройства, включая мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты. Однако, если у какого-либо из этих устройств разрядится аккумулятор, сотрудники службы безопасности аэропорта могут запретить пассажиру взять его на борт, если он не сможет включить гаджет.

На официальном сайте правительства Великобритании прямо говорится: "Убедитесь, что ваши электронные устройства заряжены перед поездкой. Если устройство не включается по запросу, вам не разрешат взять его с собой в самолет".

Видео дня

Если же турист окажется в неприятной ситуации, оставив незаряженный предмет в сумке, его действия будут зависеть от страны вылета и авиакомпании, которой он летит. Один из вариантов – сдать гаджет как зарегистрированный багаж.

Еще один вариант – оставить гаджет в камере хранения в аэропорту до своего прибытия. Впрочем, это довольно рискованный вариант, и подходит он только тем, кто планирует возвращаться в этот аэропорт в ближайшее время.

Проверка на безопасность в аэропорту – что нужно знать туристам

Как сообщал УНИАН, ранее гламурный спортивный костюм со стразами создал туристке проблемы в аэропорту – девушку отправили на дополнительную проверку.

Среди других "проблемных" предметов гардероба, которые вызывают проблемы при прохождении проверки на безопасность – одежда с пайетками и бюстгальтеры с металлосодержащими косточками.

В свою очередь, бывалый путешественник Гилберт Отт рассказал, как быстрее проходить проверку на безопасность в аэропорту, не доплачивая за это.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.