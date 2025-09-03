Решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ.

Сегодня, 3 сентября, вступил в силу новый "потолок" цен на российскую нефть. Теперь лимит составляет 47,60 доллара за баррель вместо предыдущих 60 долларов.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Он отметил, что такое решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций Европейского Союза против России.

"Мы благодарны европейским партнерам за учет рекомендаций нашей санкционной группы по снижению потолка цен на нефть РФ", - добавил глава ОП.

Ограничение цен на российскую нефть - главные новости

В июле 2025 года стало известно, что Европейский Союз снизит потолок цен на российскую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель в рамках 18-го пакета санкций.

Решение об ограничении цен предусматривает запрет торговать российской нефтью, которую перевозят танкерами, если она дороже допустимого уровня (то есть с сегодняшнего дня - 47,6 долларов за баррель). Кроме того, судоходным, страховым и перестраховочным компаниям запрещается обрабатывать грузы российской нефти во всем мире, если их не продают по цене ниже предельной.

Также о снижении предельной цены на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель тогда же сообщили Канада и Великобритания. Так, в Лондоне отметили, что это ограничит нефтяную промышленность правителя РФ Путина, снизит рыночную стоимость российской сырой нефти и нанесет ущерб одному из ключевых источников финансирования российской войны против Украины.

В Канаде же заявили, что дальнейшим снижением верхнего предела цены на российскую нефть страна и ее партнеры усиливают экономическое давление и ограничивают ключевой источник финансирования незаконной войны России.

При этом ценовой потолок на российскую нефть будет пересматриваться как минимум дважды в год в зависимости от изменения мировых цен на нефть. По данным Bloomberg, стоимость российской нефти будет определяться по формуле: мировые цены на нефть минус 15%.

Как отметили в организации Razom We Stand, несмотря на то, что "потолок цен" был уменьшен, в России остаются лазейки, которые позволят ей продолжать получать прибыли, которые в конечном итоге будут направляться на войну.

