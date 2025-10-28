Силы обороны пытаются удержать позиции, делают фортификационные сооружения.

Российские войска зашли на окраины Мирнограда Покровского района Донецкой области. Там происходят уличные бои.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер управления коммуникаций группировки войск "Восток" Григорий Шаповал. "В настоящее время, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда, и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства", - сказал он.

Он отметил, что Силы обороны пытаются удержать позиции, делают фортификационные сооружения. "Ситуация достаточно тяжелая и ведутся тяжелые уличные бои", - добавил спикер группировки войск "Восток". По его словам, это не дает возможности использовать некоторые средства.

Видео дня

Ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Денис Попович отмечал, что в Покровске Донецкой области идут уличные бои, враг пытается закрепиться в городе.

Он отметил, что враг присутствует в пределах города в достаточно большом количестве и перемещается малыми группами.

Попович отмечал, что даже если Украина потеряет Покровск и Мирноград, это не будет означать, что война проиграна, а это будет оперативно-тактическая неудача и тогда враг сможет наступать на Днепропетровщину.

Сегодня издание The Washington Post выпустило публикацию о Покровске, в котором говорится, что РФ не по зубам взять этот ключевой город, за который она воюет больше года. Журналисты отметили, что ВСУ там достаточно крепко обороняются и вряд ли россиянам удастся захватить Покровск.

