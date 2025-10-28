Арчи шесть лет, а Лилибет - четыре.

Герцоги Сассекские наконец поделились редкими кадрами своих детей - шестилетнего Арчи и четырехлетней Лилибет.

Меган Маркл опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное хэллоуинское видео, снятое на тыквенном поле, где семья вместе готовит праздничные декорации. На кадрах можно увидеть, как дети бегают среди тыкв и помогают родителям вырезать праздничные декорации.

В ролике, снятом в формате таймлапса, принц Гарри вырезает тыкву, а жена и дети играют на фоне. Несмотря на то что кадры немного размыты, именно это видео стало первым за три года, где можно увидеть лица детей, пишет The Sun.

К этому времени герцоги обычно избегали показывать своих малышей, поэтому на фотографиях они позировали спиной к камере или были сфотографированы издалека. Последний раз публичное фото Лилибет появилось в 2022 году в честь ее дня рождения, а лицо Арчи в последний раз видели на рождественской открытке в 2021 году.

Напомним, недавно Меган Маркл показала на видео, как выглядит их гостиная в Монтесито.

