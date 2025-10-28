Ступак отмечает, что впереди поражение важный целей врага за отметкой две тысячи км.

Украина готовит дальнобойные удары по уникальным объектам на территории России. Об этом сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире День.LIVE.

По его словам, в России есть много важных для обеспечения российского войска объектов, которые находятся за отметкой в две тысячи километров. И они будут попадать в радиус действия украинских дронов.

"Украина в первую очередь будет искать некие эксклюзивные "бриллианты", то есть объекты, аналогов которым на территории РФ больше нет", - сказал Ступак.

Он, в частности, напомнил о поражении Силами обороны Украины на прошлой неделе Оренбургского газового предприятия. Оно является уникальным, потому что единственное в России производит химическое соединение, которое добавляют к природному газу, чтобы придать ему характерный запах.

"Мы же знаем с вами из школьного курса химии и физики, что природный газ без запаха и без цвета. И вот это предприятие - единственное в России, которое производит эту специальную химическую примесь. Вот такие "бриллиантовые" объекты", - сказал Ступак.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых задачах с целью расширения географии нанесения дальнобойных ударов вглубь территории России.

По его словам, благодаря украинским дальнобойным ударам уже сегодня российская "нефтепереработка" платит ощутимую цену за войну и будет платить еще большую. Президент рассказал, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего с участием производителей оружия, были определены задачи для расширения географии применения дальнобойного оружия.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью итальянской газете Il Foglio сказал, что Украина сосредоточилась на двух ключевых направлениях в стратегии глубоких ударов по России. Одно из них - поражение нефтяной промышленности РФ, второе - удары по оборонной промышленности.

Глава ГУР добавил, что украинские глубокие удары уже дают результаты, что подтверждают данные о российском экспорте углеводородов и нефтепродуктов. Украина почти исключила Россию из сектора экспорта бензина.

Буданов отметил, что этот успех обусловлен тем, что российские средства ПВО сосредоточены вдоль границы, на оккупированных украинских территориях, а также для обороны Москвы и Санкт-Петербурга.

