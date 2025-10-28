Украина готовит дальнобойные удары по уникальным объектам на территории России. Об этом сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире День.LIVE.
По его словам, в России есть много важных для обеспечения российского войска объектов, которые находятся за отметкой в две тысячи километров. И они будут попадать в радиус действия украинских дронов.
"Украина в первую очередь будет искать некие эксклюзивные "бриллианты", то есть объекты, аналогов которым на территории РФ больше нет", - сказал Ступак.
Он, в частности, напомнил о поражении Силами обороны Украины на прошлой неделе Оренбургского газового предприятия. Оно является уникальным, потому что единственное в России производит химическое соединение, которое добавляют к природному газу, чтобы придать ему характерный запах.
"Мы же знаем с вами из школьного курса химии и физики, что природный газ без запаха и без цвета. И вот это предприятие - единственное в России, которое производит эту специальную химическую примесь. Вот такие "бриллиантовые" объекты", - сказал Ступак.
Удары по РФ - больше новостей
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых задачах с целью расширения географии нанесения дальнобойных ударов вглубь территории России.
По его словам, благодаря украинским дальнобойным ударам уже сегодня российская "нефтепереработка" платит ощутимую цену за войну и будет платить еще большую. Президент рассказал, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего с участием производителей оружия, были определены задачи для расширения географии применения дальнобойного оружия.
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью итальянской газете Il Foglio сказал, что Украина сосредоточилась на двух ключевых направлениях в стратегии глубоких ударов по России. Одно из них - поражение нефтяной промышленности РФ, второе - удары по оборонной промышленности.
Глава ГУР добавил, что украинские глубокие удары уже дают результаты, что подтверждают данные о российском экспорте углеводородов и нефтепродуктов. Украина почти исключила Россию из сектора экспорта бензина.
Буданов отметил, что этот успех обусловлен тем, что российские средства ПВО сосредоточены вдоль границы, на оккупированных украинских территориях, а также для обороны Москвы и Санкт-Петербурга.