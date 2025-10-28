Никаких неожиданностей – внешне смартфон за исключением габаритов соответствует Pixel 9а.

Издание Android Headlines совместно с инсайдером OnLeaks опубликовало первые качественные рендеры Pixel 10a – следующего "народного" смартфона Google.

Если рендеры соответствуют действительности, дизайн новинки не претерпит заметных изменений в сравнении с предшественником. Плоская камера встроена в корпус, а рамки все еще будут сильно толще, чем на флагманах.

По данным OnLeaks, размеры смартфона составят 153,9 x 72,9 x 9 мм, что на миллиметр ниже и уже, чем Pixel 9a, а также на 0,1 мм толще. Дисплей при этом станет меньше: 6.2 дюйма вместо 6.3.

В плане технических характеристик ожидается, что Pixel 10а будет работать на разогнанном чипе Tensor G4 вместо G5, который используется в Pixel 10, чтобы сэкономить на расходах. В ранних утечках говорилось, что единственным значимым улучшением в новом Pixel A станет прирост максимальной яркости дисплея до 2000 нит.

Презентация Pixel 10a состоится только весной 2026 года. В 2025-м компания показала Pixel 9a в марте – на несколько месяцев раньше, чем обычно.

УНИАН рассказывал, что испанская полиция уделяет особое внимание владельцам Google Pixel. По их наблюдениям, этими телефонами особенно часто пользуются наркоторговцы и члены банд.

