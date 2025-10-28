Языковед дала интересное объяснение, как сказать "день рождения" на украинском языке.

Многие из нас употребляют фразу "день народження", впрочем, по словам экспертов, это калька с русского. В украинском языке есть древнее слово, которое имеет такое же значение. Языковед Лариса Чемерис рассказала УНИАН, что такое "уродини" и какой вариант уместнее употреблять.

"Уродини" или "день народження" - как правильно говорить

По словам языковеда, сейчас очень популярно выражение "день народження", что является калькой с русской фразы "день рождения". Как же ее сказать на украинском?

"Если мы обратимся к русско-украинскому словарю Святослава Караванского, то там мы найдем огромный багаж наших древних украинских слов, - рассказывает Лариса Чемерис, - Так, Караванский пишет, что "рождение" - это "народини", "день рождения" - "уродини". То есть, на украинском "уродини" - это и будет "день рождения".

По словам языковеда можно также говорить "вродини", если происходит чередование гласных и согласных, а также "день родин", "народини".

Хотя "народження" тоже есть в украинском языке: одно из значений этого слова согласно Большому толковому словарю современного языка - год, день, число, когда кто-либо родился или что-либо возникло, появилось.

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

