Любители кофе, скорее всего, перепробовали все самые популярные добавки в поисках идеального вкуса. Бармен с юга США посоветовал добавить лишь несколько капель этого напитка в утренний кофе.

Издание Southern living пишет, что биттер не придает напитку алкогольного привкуса, а делает его более сбалансированным и идеальным.

По словам барменов, секрет не в том, чтобы превратить кофе в коктейль, а в том, чтобы достичь баланса. Как и в миксологии, цель состоит в том, чтобы дополнить вкус, уже присутствующий в чашке, а не замаскировать его.

"Биттеры могут быть отличным дополнением к кофе, поскольку они делают вкус более сложным без лишнего сахара и могут усилить или сбалансировать сладость. Они действуют как "приправа" для кофе", - говорит Сарена Акли, генеральный менеджер 1799 Kitchen & Bar Room в отеле The Harpeth Hotel во Франклине, штат Теннесси.

Что значит биттер

Биттеры - это экстракты, изготовленные из корней, кожуры, трав и других растительных компонентов. Их добавляют в алкогольные напитки для придания им дополнительного вкуса. Всего несколько капель могут полностью изменить характер напитка.

Сколько биттера добавить в кофе

Независимо от того, любите ли вы горячий кофе, кофе со льдом или кофе, который вы три раза подогреваете, прежде чем наконец выпить добавить биттер очень просто.

"Я обычно добавляю биттер в пустую чашку перед тем, как налить кофе. Этот метод способствует испарению алкоголя, что еще больше усиливает аромат", - говорит Ник Бартон, бар-менеджер Osteria Lupo в Новом Орлеане.

Главное – умеренность, ведь это приправа, а не спиртной напиток. Начните с одной-двух капель.

Какой биттер попробовать

У большинства людей есть биттер Angostura, острые тропические нотки специй в котором хорошо сочетаются с любым видом или сортом кофе.

Почти любой биттер подойдет, но Бартон отмечает, что более легкие, фруктовые ароматы, такие как вишня, апельсин или шоколад, лучше всего дополняют кофе, в то время как слишком дымные или пикантные биттеры могут перебить его вкус.

