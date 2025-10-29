Один украинский военный погиб, другой - получил серьезные ранения и ему впоследствии ампутировали ногу, журналисты получили легкие травмы.

Инцидент произошел 13 октября около 21:35 по местному времени, когда команда немецкого издания Welt готовила материал с мобильной группой украинской ПВО в открытом поле на Днепропетровщине. В этот момент их атаковал российский беспилотник "Ланцет", сообщает Welt.

В материале указано предположение, что, вероятно, целью россиян был припаркованный военный автомобиль украинской части 42-й бригады, которая сопровождала команду репортеров во время их работы.

Российские оккупанты напали на команду западных журналистов и украинских защитников примерно в 25-30 километрах от линии соприкосновения. Это произошло как раз после того, как корреспонденты взяли у трех украинских военных интервью и находились в нескольких метрах от них.

Видео дня

Издание заявило, что в результате российского нападения погиб 48-летний украинский солдат из подразделения противовоздушной обороны. Еще один украинский защитник получил серьезные ранения, и ему впоследствии ампутировали ногу.

Добавляется, что продюсер WELT Иван З. получил ранения обеих ног от металлических обломков, которые разлетались вокруг. Ему пришлось оказать неотложную помощь и прооперировать в больнице. Главный репортер WELT Ибрагим Набер и оператор Виктор Лысенко получили легкие ранения. Издание подчеркнуло, что во время съемок репортеры на одежде имели отметки, что являются журналистами.

Указывается, что оператору удалось снять на видео момент удара и что было после атаки. Эти кадры являются частью репортажа, в котором WELT документирует нападение и который вскоре появится в эфире. Несколько кадров репортер Набер опубликовал в соцсети Х.

Работа российских пропагандистов: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в росСМИ активно распространяется новость о якобы гибели российского пропагандиста Владислава Позднякова. Указывается, что его могли застрелить неподалеку от отеля Komodo Flores в Индонезии. По информации российского паблика Baza, Поздняков около суток не выходил на связь. В сети появились фото, на которых видно, что Поздняков лежит на земле с простреленной головой и шеей.

Также мы писали, что зарплаты российских пропагандистов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину значительно увеличились. Известная пропагандистка Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов недавно, якобы, приобрели себе особняк стоимостью 1,89 млн долларов в Подмосковье. Российские журналисты выяснили, что ежемесячная зарплата пропагандистки Ольги Скабеевой составляет около 1,85 млн рублей. Ее муж Евгений Попов, который также является депутатом российской Госдумы, задекларировал за 2021 год доход в размере 18,2 млн рублей (почти 229 тысяч долларов). Сейчас же телеканал "Россия" платит ему в среднем 1,3 млн рублей в месяц (около 16 тысяч долларов), также он имеет примерно 500 тысяч рублей зарплаты в Госдуме и получает периодические поступления от общества "Знание", в котором он считается лектором, и от рекламного агентства WildJam.

