Истребители нужно не только приобрести, но и поддерживать в боеспособном состоянии.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в нашей стране собираются сформировать флот из 250 современных истребителей. В Defense Express подсчитали, во сколько бы обошлась эксплуатация такого количества военных самолетов.

В издании отметили, что военную технику нужно не только приобрести, но и поддерживать в боеспособном состоянии. После договоренности со Швецией о 100-150 единицах JAS 39 Gripen стало понятно, какой истребитель станет основным в Воздушных силах Украины.

Согласно контрактным ценам, покупка еще 100 истребителей Gripen E/F обойдется примерно в 15 млрд долларов. В издании подчеркнули, что расходы на закупку самолетов составляют лишь около 1/3 расходов в 40-летнем жизненном цикле их эксплуатации.

Видео дня

В издании подсчитали, что приблизительные расходы на эксплуатацию 100 истребителей Gripen E/F в течение 40 лет можно оценить еще в 30 млрд долларов (по 0,75 млрд долларов в год). Стоимость эксплуатации 250 таких истребителей составит около 1,87 млрд долларов ежегодно.

Более того, в издании подчеркнули, что расходы станут еще больше, если в украинский авиапарк войдет, например, еще и тяжелый истребитель. Одним из кандидатов является французский Dassault Rafale.

Исходя из контракта для Сербии, стоимость 100 истребителей Dassault Rafale составит около 26 млрд долларов и еще почти 52 млрд долларов расходов на их эксплуатацию в течение 40 лет.

В издании резюмировали, что условный украинский авиапарк из 150 истребителей Gripen E/F и 100 единиц Dassault Rafale в общей сложности потребует 48,5 млрд долларов на закупку и 97 млрд долларов расходов на 40 лет.

В издании добавили, что малое количество стран могут похвастаться значительным авиапарком истребителей. Например, у Швеции менее 100 единиц Gripen, а у Франции - менее 100 самолетов Dassault Rafale.

Кроме того, в Украине 2 декабря 2021 года был принят бюджет на 2022 год, который предусматривал расходы на всю оборону в районе 1 млрд долларов в целом, и был рекордным до полномасштабного вторжения РФ.

Украина планирует создать флот из 250 современных боевых самолетов

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина работает над реализацией масштабной программы развития боевой авиации. Ее целью является формирование флота из 250 современных самолетов - F-16, Gripen и Rafale.

По словам Зеленского, создание мощного авиационного флота станет фундаментом для обновления военной авиации и гарантией безопасности страны на годы вперед. Он отметил, что Украина ведет переговоры со Швецией, Францией и США.

Вас также могут заинтересовать новости: