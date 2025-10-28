Православный праздник сегодня прозвали в народе Анастасия Овечница.

29 октября по новому календарю православные в Украине вспоминают святую Анастасию Римляныню, которую считают покровительницей страждущих и защитницей от зла и обращаются к ней с молитвами о здоровье и благополучии. Какие традиции и приметы связаны с этой датой, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем далее.

Какой праздник сегодня церковный отмечают в Украине

29 октября (по старому стилю это дата 11 ноября) православные почитают память великомученицы Анастасии Римляныни.

Анастасия родилась в Риме, отсюда и пошло ее имя. Девочка рано осиротела и ее взяла к себе настоятельница женского монастыря. Там Анастасия выросла и обрела веру, а повзрослев, прославилась своей красотой. Многие женихи ей предлагали выйти замуж, но девушка решила посвятить жизнь Богу и дала обет безбрачия.

Об этом узнал военачальник Пров, которого знали, как гонителя христиан. Он велел привести девушку к нему на суд. Там он пытался всячески заставить Анастасию отречься от Христа, льстил и обещал "золотые" горы, но так и не добился успеха. Тогда он сказал, что девушку казнят - Анастасия не испугалась и вскоре погибла.

Какой сегодня православный праздник еще:

по новому стилю вспоминают преподобного Авраамия, затворника и пресвитера, и его племянницу святую Марию;

мучеников Клавдия, Астерия, Неона и Феонилу;

преподобную Анну.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 29 октября вспоминают святого Лонгина Сотника и преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского монастыря.

О чем просят в молитвах у святой, обычаи дня, чего нельзя делать сегодня

Святую Анастасию почитают как покровительницу страждущих, а также пастухов и овечьих стад - ее просят защитить от болезней, хищников и зла, укрепить веру, избавиться от печали, тревог и сомнений.

В народе день прозвали Анастасия Овечница - в этот день по традиции принято стричь овец, прясть шерсть, ткать, вязать, а также чествовать пастухов - благодарить их за работу и угощать.

Также сегодня пекут пироги и собирают семью за общим столом - считается, что обед или ужин всей семьей принесет в дом мир и достаток.

В православный праздник 29 октября церковь напоминает: нельзя ссориться, злословить, скандалить, осуждать. Лень, зависть, месть и отказ в помощи тем, кто просит, недопустимы.

По народным приметам, 29 октября запрещено ругаться супругам - говорят, если женщина накричит на мужа, то они еще 40 дней не смогут помириться.

Приметы 29 октября

На Анастасию Овечницу можно определить, какой будет погода и зима:

иней на деревьях - скоро будет потепления;

ветер юго-западный - принесет ненастье и дожди;

ночью небо ясное и звездное - с утра будет солнечно;

снег или дождь в этот день - на архангела Михаила будет оттепель;

вороны раскаркались - будет заморозок;

голуби воркуют - к теплу;

собаки спят весь день - к непогоде.

По поверьям, Анастасия Овечница открывает ворота зиме, а чтобы холода не принесли бед и тревог, день нужно провести спокойно и без суеты.

