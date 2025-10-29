Ночью волки в лесу способны чувствовать запах добычи на большом расстоянии.

На одну из фотоловушек, вероятно, ночью попал волк или волчица. На Facebook-странице Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного заповедника опубликовано фото хищника.

Фотоловушка ухватила момент, когда взгляд волка был направлен прямо в объектив камеры.

"Его взгляд, направленный прямо в объектив, будто напоминание, что дикие леса Полесья живут своим ритмом, независимым от человека", - говорится в сообщении.

Видео дня

Эксперты отметили, что именно ночью волки ходят по лесу. Поскольку это их дом, им знакомы запахи, следы и даже тени. Они способны чувствовать запах своей добычи, а общаются между собой едва слышными звуками.

"Для них ночной лес - не дикая пустошь, а дом, полный знакомых запахов, следов и теней. Под покровом темноты волки мягко двигаются тропами, незаметными для постороннего глаза, внимательно прислушиваются к каждому шороху, чувствуют запах добычи на большом расстоянии и общаются между собой короткими, едва слышными звуками", - отметили работники заповедника.

Животные в Чернобыльском заповеднике: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в сети недавно распространились снимки синих собак, которых сфотографировали в Чернобыле. Группа волонтеров Dogs of Chernobyl, которая занимается животными в зоне Чернобыльской катастрофы выдвинула предположение, что животные попали в какие-то химикаты. Волонтеры выложили видео, на котором можно увидеть животных, среди которых есть по меньшей мере одна полностью синяя собака и несколько - частично. Организация, работающая под эгидой благотворительного фонда Clean Futures Fund, добавила, что хотя цвет шерсти выглядит тревожно, сами собаки остаются "очень активными и здоровыми". Волонтеры также отреагировали на предположения некоторых пользователей, что фото неправдивые или же они сами покрасили животных.

Также мы писали, что исследовательница Ольга Бельская сделала фото в заповеднике стада одичавших коров. В заповеднике рассказали, что 12 массивных животных внимательно оберегали двух почти черных телят, значительно подросших за лето. Они сгруппировались и наблюдали за учеными, пока те пытались посчитать их и сделать хорошие кадры. Отмечается, что потом животные неожиданно развернулись, стремительно перешли водную преграду и почти мгновенно исчезли среди деревьев.

Вас также могут заинтересовать новости: