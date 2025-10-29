Эта скрытая настройка Android делает управление приложениями проще и удобнее

Архивация приложений – это один из самых простых способов навести порядок в смартфоне без сброса настроек к заводским.

Если на вашем Android-устройстве накопилось множество приложений, которые вы не используете ежедневно, но не хотите их удалять, есть удобный способ освободить место без потери данных.

Эксперты SlashGear напомнили пользователям о функции архивации, которая позволяет временно "заморозить" приложение. Оно исчезает из списка активных приложений, освобождая память, но при этом сохраняются все настройки, данные и прогресс.

Архивация приложений – это один из самых простых способов навести порядок в смартфоне без сброса настроек к заводским. С помощью этой функции вы можете держать на телефоне только те приложения, которые используете каждый день, а все остальное переносить в архив, экономя память и ускоряя работу устройства.

Видео дня

Как скрыть приложение на Андроид

Архивировать приложения на Android можно двумя способами: автоматически через Google Play Store или вручную в настройках. Если у вас есть несколько приложений, которые просто собирают "цифровую пыль", лучше всего пойти по автоматическому пути.

Запустите Google Play.

Нажмите на значок своего профиля в правом верхнем углу.

Перейдите в "Настройки".

Разверните вкладку "Общие".

Включите параметр "Автоматически архивировать приложения".

Теперь Google Play будет автоматически архивировать приложения, которые вы не используете, когда память на устройстве будет подходить к концу.

Если вы хотите больше контроля над тем, какие приложения архивировать и когда, вы можете выполнять действия вручную. Для этого:

Откройте приложение "Настройки".

Выберите "Приложения".

Выберите приложение, которое вы хотите архивировать.

Нажмите "Архивировать".

После этого вы заметите, что страница настроек приложения стала неактивна, и вам больше не доступен ни один из вариантов. В панели приложений архивное приложение будет отображаться с иконкой облака и стрелкой.

А для того, чтобы восстановить архивные приложения на Android, просто нажмите на его иконку. Программа будет восстановлена, и вы сможете продолжить ее использование без потери данных.

Стоит отметить, что функция архивации приложений доступна на устройствах с Android 15 и выше. Если вы используете более раннюю версию Android, эта функция может быть недоступна.

Ранее эксперты называли самые простые способы сделать так, чтобы ваш медленный Android снова работал как новый.

Вас также могут заинтересовать новости: