В случае длительных отключений света цена на украинские тепличные овощи может стать неподъемной для покупателей.

Возможные перебои с электроэнергией и рост цен на энергоносители сильно повлияет на себестоимость отечественных тепличных овощей. Единственная альтернатива - импортные аналоги, преимущественно турецкого происхождения.

Такое мнение в комментарии "Коммерсантъ Украинский" высказал аграрный эксперт и координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев.

По его словам, в холодный период года - с ноября по март - доля отечественных тепличных овощей на внутреннем рынке не превышает 10% из-за высоких цен на энергоносители. Они ежегодно дорожают, поэтому выращивание овощей становится просто "золотым".

Таким образом собственное производство помидоров, огурцов, зелени и капусты традиционно сокращается до минимума. На смену домашним продуктам приходят завезенные из-за рубежа, из которых львиную долю составляют тепличные овощи из Турции.

Хорев отмечает, что погодные условия позволяют Турции поставлять продукцию на всю континентальную Европу. Отечественные овощи же покупают зимой только из принципиальных соображений.

"Наша продукция становится намного дороже, чем импортная. Цены на порядок в несколько раз отличаются от той же турецкой продукции", - констатирует эксперт.

По подсчетам Хорева, оптовые цены на тепличные овощи достигают самых высоких отметок в период с рождественских праздников до конца января.

"Это было и 150, и 160 гривень, и выше. А местная продукция украинского производства - она и за 200 гривень переходила. Они все равно вырастут только до предела, пока люди не перестанут покупать", - уточняет специалист.

Так что украинские тепличные овощи будут существенно дороже, чем, например, турецкие - но пока в Украину будет поступать импорт, он будет сдерживать их цену от еще большего роста.

Зависимость производства тепличных овощей от энергообеспечения подтверждает и экономист Олег Пендзин. По его словам, парниковые овощи требуют больших объемов электроэнергии, поэтому себестоимость продукции в случае отключений возрастает многократно.

В то же время некоторые сорта яблок в Украине подешевели почти вдвое. Аналитики отмечают, что рынок ведет себя изменчиво второй сезон подряд. При этом, несмотря на снижение цены на яблоки, они все еще вдвое дороже, чем год назад.

