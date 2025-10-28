Он должен был пасть больше года назад, но Покровск держится, несмотря на то, что внутри начались уличные бои после проникновения туда российских оккупантов.

В конце лета 2024 года российские войска, казалось, вот-вот захватят город Покровск. Они продвинулись почти на 13 км вглубь города и жители были спешно эвакуированы.

Как пишет The Washington Post (WP), в то время оценки того, как долго Покровск сможет продержаться, разнились - от нескольких недель до нескольких месяцев, но судьба города, казалось, была предрешена.

Но прошло больше года, а ВСУ все равно крепко держатся за этот ключевой логистический узел в Донецкой области, несмотря на заявления РФ о неизбежности падения города и о том, что тысячи украинских военных окружены и вскоре будут взяты в плен.

Однако позиции украинцев выглядят шаткими. Небольшие группы российских солдат проникли в город, и ведутся ожесточенные уличные бои, в ходе которых украинцы пытаются выследить оккупантов и вытеснить.

Тем не менее, сам факт того, что украинские войска остаются в городе после стольких лет, сорвал планы РФ.

"Пока что мы удерживаем город. Там царит стойкий хаос", - сказал украинский майор, чья бригада дислоцировалась на Покровском направлении, добавив, что планов отступления нет.

Офицер на условиях анонимности сообщил, что на южной стороне города "скопилось от 200 до 250 российских военных". "Сейчас боевая обстановка - уличные бои", - отметил он.

Украинские спецподразделения и штурмовые отряды прибыли, чтобы укрепить оборону и "зачистить" российские войска, добавил он.

Если Покровск падет, это будет самый крупный город, взятый российскими войсками со времен кровопролитных боев за Бахмут в 2023 году.

"Люди пытаются сравнивать его с Бахмутом, но это разные ситуации. Здесь россиян не так много, и большинство просто прячутся где-то в подвалах", - сказал майор, оборонявший город.

"Покровск — ключевое звено в цепи городов-крепостей, препятствующих России захватить всю Донецкую область, что является одной из ее главных целей в этой войне. Россия поставила условием прекращения огня сдачу Украиной остальной части Донецка", - написало издание.

WP отметил, что по данным 7 корпуса десантно-штурмовых войск Украины, который ведет бои в Покровске, у россиян "в настоящее время нет полного контроля ни над одним из районов Покровска".

"Защитники Покровска оказывают активное сопротивление оккупантам в городе", - говорится в сообщении 7 корпуса. Там добавили, что их численность "пополнилась новыми подразделениями, включая штурмовые отряды, артиллерию, расчёты БПЛА и другие компоненты сил обороны".

А вот российские официальные лица, как отмечает WP, рисовали совершенно иную картину - картину, согласно которой войска РФ находятся на грани полного разгрома ВСУ. В частности, пару дней назад начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов сообщил российскому диктатору Владимиру Путину, что войска Кремля окружили около 5500 украинских военнослужащих на Покровском направлении и еще 5000 - в районе Купянска Харьковской области.

Однако Институт по изучению войны не обнаружил доказательств, подтверждающих заявления Герасимова. Кроме того, добавляется, что, хотя российские войска "добиваются успехов в районе Покровска и в самом Покровске" и близлежащем городе Мирноград, это, вероятно, "не предвещает неминуемого краха украинской обороны в этом районе".

Российские военкоры также сомневаются в утверждениях Герасимова. "В очередной раз сообщаемая информация не соответствует действительности", - написал в Telegram военкор с широкой аудиторией Romanov Light.

Но, отмечает издание, если Покровск падет, это станет серьезной неудачей, поскольку город является перекрестком автомобильных и железнодорожных путей и приближает российские войска к крупным городам Донецка – Краматорску и Константиновке.

"Однако у Украины было больше года, чтобы подготовиться к такому развитию событий", - заключило издание.

Ситуация на Покровском направлении

Вчера в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что оборона Покровска усилена, украинские военные проводят активное противодействие россиянам в городе. Там детализировали, что в Покровске продолжаются городские бои с группами россиян, которые сумели просочиться и накопиться в разных частях города.

При этом соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый отметил, что оккупанты увеличивают зону пребывания в Покровске, но назвать это контролем нельзя.

