В сети считают, что это может быть постановкой для привлечения внимания к каналу.

Россияне пишут, что их Z-пропагандиста Владислава Позднякова могли расстрелять в Индонезии. По предварительным данным, его могли застрелить неподалеку от отеля Komodo Flores.

По информации российского паблика Baza, Поздняков около суток не выходил на связь. Предполагается, что его смерть наступила в результате огнестрельного ранения возле отеля Komodo Flores.

Также паблик выложил фото, на которых видно, что Поздняков лежит на земле с простреленной головой и шеей.

Однако, пишет паблик, в посольстве страны в Индонезии гибель Позднякова не подтвердили.

Пользователи не верят в сообщение о гибели блогера. Ведь он ранее уже инсценировал свою смерть: в 2020 году его якобы убили в собственном доме в Стамбуле. Тогда это было своеобразной пиар-акцией. Возможно, сейчас решил повторить.

"Позднякова не убили. Этот клоун разыгрывает историю, чтобы набрать подписчиков на свой тг-канал. Постоянно так делает. Не ведитесь", - написал и нардеп Алексей Гончаренко.

О Позднякове известно, что он основал канал в Телеграме ультраправого направления. Продвигал антииммигрантские идеи, унижал женщин. Несколько лет назад выехал из РФ.

Смерти российских пропагандистов

Напомним, что в августе в Курской области тяжелое ранение получил Евгений Поддубный. В его машину попал FPV-дрон. Сначала сообщалось, что Поддубный погиб, однако затем сообщили, что он якобы в больнице. Однако с тех пор Поддубный не появлялся.

В сентябре от болезни умер Тигран Кеосаян, который призывал убивать украинцев. Его жена, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян также сообщила, что имеет тяжелую болезнь.

