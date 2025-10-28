В отношении образовательной сферы ведется очень детальная работа.

В следующем году в Украине будет обеспечено повышение заработных плат учителям и преподавателям высших учебных заведений.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил по итогам совещания с членами правительства. "Отдельно и очень подробно работаем по образовательной сфере, чтобы в следующем году обеспечить повышение зарплаты и учителям в школах, и преподавателям в учреждениях высшего образования", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, у вице-премьера по гуманитарной политике - министра культуры Татьяны Бережной определены непростые задачи.

"Это привлечение ресурсов и средств в сферу культуры во время войны. Есть страны, которые готовы помочь. МИД и Офис поддержат в международной коммуникации", - добавил Зеленский.

Вместе с тем, как сообщил глава государства, подробно была обсуждена имеющаяся проблематика в сфере здравоохранения, в частности - ситуация с ценами на лекарства и их доступностью.

"Министр здравоохранения должен обеспечить конкретные результаты для того, чтобы люди почувствовали, что лекарства действительно становятся более доступными", - сообщил Зеленский.

Кроме того, глава государства поручил министру финансов Сергею Марченко проработать конкретные общественные потребности украинцев, на которые должны направляться средства от замороженных российских активов.

"В сфере политики героев и создания возможностей для украинских ветеранов должно быть значительно больше активности и результатов, и это ответственность не только профильного министра, но и всей системы власти, как центральной, так и областной и местной в общинах", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, профессия учителя остается одной из самых низко оплачиваемых в Украине. В сентябре типичная зарплата учителей составляла 12 тыс. 500 грн, что на 8,7% больше, чем в прошлом году (11 500 грн).

Недавно председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что даже с доплатами и надбавками зарплата учителей в не превышает 16 тыс. грн, а молодой учитель вообще получает примерно 9 тыс. Зарплата учителя составляет 60-70% от средней зарплаты по стране.

В сентябре сообщалось, что Министерство образования и науки разработало новую систему оплаты труда педагогов, которая предусматривает не только повышение зарплат, но и изменение принципа начисления. Новая система будет вводиться поэтапно и при благоприятных условиях. Для обеспечения средней зарплаты учителя на уровне 24 тыс. грн система требует около 200 млрд грн дополнительных средств.

