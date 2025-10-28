Захват россиянами Покровска не будет проигрышем в войне, но еще есть шанс, что оккупации удастся избежать.

В Покровске Донецкой области происходят уличные бои, враг пытается закрепиться в городе. Об этом в эфире Киев 24 сказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, ситуация на Покровском направлении и в самом Покровске является сложной и есть надежда, что удастся ситуацию решить благодаря усилению Сил обороны резервами.

Попович отметил, что враг присутствует в пределах города в достаточно большом количестве, перемещается малыми группами.

"Железная дорога разделяет Покровск - меньшая часть это северная и немножко большая часть это южная. В южной части враг передвигается, там постоянно продолжаются столкновения. Присутствует враг и в северной части, к сожалению, и там также продолжаются постоянные столкновения. Враг перемещается по городу, не везде он закрепился, но мы прекрасно понимаем, что если он там присутствует, то и закрепится скоро", - рассказал он.

По его словам, у нас недостаточно пехоты и те позиции, которые отбиваются, в том числе нашими спецназовцами, мы не можем удержать.

Попович отметил, что у Сил обороны проблема и с логистикой.

"Все, как говорится, приходится таскать на горбу и идти по 10-15 км", - добавил он.

Эксперт отмечает, что есть угроза обхода врагом Покровска с севера. Попович сказал:

"Наши успехи на Добропольском направлении теоретически могут предотвратить это развитие событий. Но если враг зайдет на Гришино от Родинского, то тогда, очевидно, нам придется из Покровска отступать".

При этом подчеркнул, что даже если мы потеряем Покровск и Мирноград, то это не будет означать, что мы проиграем войну.

"Это будет оперативно-тактическая неудача и тогда враг сможет наступать на Днепропетровщину", - добавил он.

По его словам, в Родинском сейчас враг и там продолжаются уличные бои.

"Если враг продвинется на Гришино, то он окончательно перекроет нашу логистику. И тогда Покровск не продержится долго. И главный будет вопрос - как оттуда отступить, чтобы меньше было потерь. Там есть очень много неприятных вещей. И надо понимать, что если Покровск будет отрезан, то вместе с ним упадет и Мирноград", - сказал Попович.

Война в Украине - ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый отмечает, что российские оккупанты увеличивают зону своего пребывания в Покровске, но назвать это контролем нельзя.

Он пояснил, что там плотная застройка, есть где прятаться, переодеваться, устраивать засады, выжидать. В то же время украинские военнослужащие пытаются сразу реагировать: где-то это работа дронами, а где-то - зачистки физически. Впрочем, этот процесс не останавливается, инфильтрация держит ситуацию в напряжении и происходит с разных сторон.

