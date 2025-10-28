Ирина отмечает высокий спрос на театральные представления.

Украинская певица Ирина Выхованец, более известная как FIЇNKA, рассказала, что ее муж имеет бронирование от мобилизации.

Артистка замужем за актером Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко Юрием Выхованцем. В интервью Рамине Эсхакзай она сказала, что в начале полномасштабной войны он очень хотел добровольно уйти на фронт, они это эмоционально обсуждали. Тогда муж отправил ее с ребенком в Польшу:

"Мы уехали, а он остался. У них был штаб в театре, они принимали людей, прятали всех в подвал, готовили, а актеры играли для них спектакли. Юра отвечал за безопасность и проверял, никаких ли посторонних предметов не осталось и т.д", - вспомнила Ирина.

Вскоре актеры театра получили бронь от мобилизации. Певица отмечает, что после начала большой войны значительно вырос спрос на спектакли, поэтому надо продолжать работать:

"Это не так меня давит, как моего Юру. Я просто знаю, что у него на совести и как его это мучает. Ну, но он для себя ходит учится всяких военных штук. На всякий случай".

