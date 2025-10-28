Учёные объяснили загадочные вспышки на фотографиях неба 1950-х годов, которые связывали с НЛО

Специалисты проанализировали исторические фотографии, сделанные во время обзора неба Паломарской обсерватории в период с 1949 по 1957 год.

Загадочные "звёздообразные" вспышки света, замеченные на снимках обзоров неба в 1950-х годах, долгое время ассоциировались с сообщениями о наблюдениях неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что эти вспышки, длящиеся менее 50 минут, появляются на одном снимке, но исчезают до того, как будет сделан следующий снимок того же участка неба. Предлагаемые объяснения этой аномалии варьировались от астероидов до неопознанных аномальных явлений (НАЯ), что является новым официальным названием НЛО.

Но теперь учёные обнаружили тесную связь между этими вспышками и наземными испытаниями ядерного оружия.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, учёные проанализировали исторические фотографии, сделанные во время обзора неба Паломарской обсерватории (POSS-I) в период с 1949 по 1957 год, до запуска первого в мире спутника.

На фотографиях, сделанных во время этого обзора неба, видны несколько загадочных ярких пятен, которые либо полностью исчезали, либо кратковременно вспыхивали в небе.

В ходе исследования специалисты собрали данные, охватывающие 2718 дней, и сравнили даты таких кратковременных наблюдений с датами наземных ядерных испытаний и сообщениями о НАЯ.

Ученые обнаружили, что эти вспышки, или кратковременные явления, на 45% чаще наблюдались в дни в течение дня после испытания ядерного оружия, чем в дни за пределами окна ядерных испытаний. Исследователи пишут:

"Результаты выявили значимую связь между ядерными испытаниями и наблюдаемыми кратковременными явлениями. С 1951 года до запуска "Спутника" в 1957 году США, Советский Союз и Великобритания провели не менее 124 наземных ядерных испытаний".

Интересно, что количество этих кратковременных вспышек, запечатленных на камеру, также увеличивалось, когда люди независимо сообщали о наблюдениях НЛО. Исследователи обнаружили, что общее количество кратковременных вспышек увеличивалось более чем на 8 процентов с каждым новым зарегистрированным наблюдением НЛО.

"Наши результаты предоставляют дополнительные эмпирические подтверждения достоверности феномена НЛО и его потенциальной связи с разработкой ядерного оружия, предоставляя данные, выходящие за рамки сообщений очевидцев", - пишут они.

Важно, что хотя последнее исследование не раскрывает точную причину появления кратковременных космических объектов или природу НЛО, результаты связывают их с ядерными испытаниями и помогают опровергнуть некоторые теории. Например, связь с ядерными испытаниями подразумевает, что кратковременные вспышки не являются дефектами фотопластинок.

Поскольку кратковременные вспышки наблюдаются примерно через сутки после ядерных испытаний, они могут не быть осколками бомб, которые проносятся по небу вскоре после взрыва.

Однако, по словам ученых, результаты указывают на "неслучайную" связь между появлением таких кратковременных вспышек в небе и ядерными испытаниями, а также сообщениями о НЛО. Они пришли к выводу, что некоторые пока еще незадокументированные атмосферные явления, вызванные ядерными взрывами или связанные с радиоактивными осадками, могли послужить стимулом для некоторых отчетов НАЯ.

Наблюдение за НЛО

Офис Пентагона по НЛО в 2023 году получил 757 сообщений о неустановленных аномальных явлениях (UAP). Фиксируется резкое увеличение количества наблюдений и свидетельств свидетелей. При этом экс-чиновники Минобороны утверждают, что Штаты имеют технологии, которые далеко превышают человеческие возможности.

