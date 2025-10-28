На территории Великобритании уже через несколько недель планируют начать производство украинских зенитных беспилотников.

Правительство Великобритании официально подтвердило, что в течение нескольких недель в стране должно начаться производство современных зенитных дронов в рамках совместной с Украиной и достаточно уникальной программы Octopus, сообщает Defense Express.

В рамках этой программы Киев и Лондон обменяются технологиями. Также в пределах Великобритании будет развернуто производство беспилотников для дальнейшей поставки вооружения Силам обороны Украины.

"Наши украинские друзья поделятся технологиями и интеллектуальной собственностью с Великобританией, а мы, в свою очередь, будем развивать их дальше и производить массово, чтобы ежемесячно поставлять в Украину тысячи дронов-перехватчиков", - рассказал заместитель государственного секретаря по вооруженным силам в парламенте Великобритании Эл Карнс.

Издание отмечает, что впервые о существовании проекта Octopus стало известно всего лишь несколько месяцев назад. В начале сентября правительство Великобритании официально сообщило о старте совместной с Украиной разработки и производства высокотехнологичного вооружения. Добавляется, что зенитный дрон стал первым примером такого сотрудничества в рамках проекта Octopus.

Аналитики отмечают, что работа над этим проектом будет полезной прежде всего Силам обороны Украины, а также британскому ОПК, который разворачивает производство действенного средства против дальнобойных ударных дронов вроде "Шахедов".

По предварительным данным, в Великобритании планируют производить несколько тысяч украинских зенитных дронов в месяц. Сначала их будут тестировать украинские военные, и если они будут давать положительные отзывы, британцы будут расширять их производство. Впоследствии дроны вероятно будут изготавливать также и в Украине.

Планируется, что именно украинские зенитные дроны проекта Octopus станут одними из основных перехватчиков в рамках европейского проекта "Стена дронов".

Издание добавляет, что недавно президент Украины Владимир Зеленский впервые обнародовал изображение зенитного дрона проекта Octopus. Однако его тактико-технические характеристики пока не раскрываются.

Производство оружия в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ноябре следует запустить "управляемый экспорт" украинского оружия. При этом, Зеленский отметил, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке FPV-дронов, дронов-перехватчиков и дронов для дальнобойных ударов. По словам президента Украины, на конец года нужно выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская ракета "Фламинго" имела успешное боевое применение. По его словам, неоднократные использования, вместе с системой "Рута", показали "действенный результат". Поэтому, добавил Зеленский, Украина планирует "серьезно" масштабировать применение "Фламинго" уже в этом году. По словам президента, Украина наращивает производство и использование перехватчиков, в частности образцов с самонаведением.

