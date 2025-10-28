Восстания в пчелиных колониях начинаются с вирусных инфекций, которые ослабляют маток и их способность обновлять рабочих особей.

Каждая колония медоносных пчел вращается вокруг своей королевы. Ее здоровье определяет силу и выживание десятков тысяч рабочих пчел. Но когда она начинает ослабевать, улей не ждет. Как пишет Interesting Engineering, рабочие особи тихо готовят замену в процессе.

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), исследователи из Университета Британской Колумбии (UBC) написали, что эти замены маток часто начинаются с вирусных инфекций, которые вредят их репродуктивной системе.

Эта работа, отметили авторы, объясняет, почему колонии иногда восстают против своей королевы, и предлагает подсказки относительно того, как это предотвратить.

Исследовательская группа обнаружила, что вирусы могут повреждать яичники королевы, снижая как скорость откладывания яиц, так и выработку метилолеата - это феромон, который поддерживает лояльность рабочих пчел. Когда химический сигнал исчезает, рабочие особи чувствуют, что их королева больше не достаточно сильна, чтобы вести за собой, и начинают воспитывать свою преемницу.

"Здоровая королева может откладывать от 850 до 3200 яиц в день, что превышает вес ее всего тела, - пояснил доктор Леонард Фостер, старший автор исследования и профессор Лабораторий Майкла Смита при Университете Британской Колумбии. - Но в наших экспериментах зараженные вирусом королевы откладывали меньше яиц и производили меньше метилолеата. Это снижение уровня феромонов, кажется, является сигналом для рабочих пчел о том, что королева больше не способна продолжать функционировать".

Пчеловоды давно замечали, что колонии иногда заменяют маток раньше, чем ожидалось. Исследование связывает эту проблему с вирусными инфекциями, которые нарушают тонкую химическую связь между королевой и рабочими особями.

В полевых испытаниях исследователи проверяли, может ли добавление синтетических смесей феромонов успокоить колонии. Результаты показали, что ульи, обработанные смесями, содержащими метилолеат, имели гораздо меньше шансов выращивать новых маток.

По словам Фостера, это может иметь большое значение для пчеловодов. Он говорит, что добавление метилолеата может быть разрушительным и дорогим, но это может помочь стабилизировать ульи в периоды, когда непрерывная производительность является важнейшей.

Такой подход может помочь пчеловодам поддерживать стабильность колоний во время сезонов опыления или производства меда, когда это имеет наибольшее значение.

Команда также обнаружила, что "клещи варроа", паразиты, которые распространяют вирусы среди пчел, играют важную роль в спровоцировании отказа матки. Таким образом, говорят исследователи, контроль популяций клещей может защитить маток и предотвратить ненужные случаи чрезмерного вскармливания.

