В Минске заверили, что подготовка к развертыванию "Орешника" близится к завершению.

Беларусь планирует развернуть российскую гиперзвуковую ракетную систему средней дальности "Орешник" в декабре. Об этом заявила пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт, пишет Reuters.

По ее словам, подготовка к развертыванию "Орешника" уже близится к завершению. В агентстве напомнили, что ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о том, что размещение этой ракеты в республике является ответом на "эскалацию со стороны Запада".

Журналисты отметили, что "Орешник" демонстрировали в ходе совместных российско-белорусских военных учений в прошлом месяце, а в ноябре 2024 года российские оккупанты ударили этой ракетой по Днепру.

Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что "Орешник" якобы невозможно перехватить и он обладает разрушительной силой, сопоставимой с ядерным оружием. Тем не менее в агентстве подчеркнули, что западные эксперты ставят под сомнение эти утверждения.

Какую проблему Украины выявил удар "Орешника" по Днепру

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что удар россиян по Днепру баллистической ракетой "Орешник" стал одним из индикаторов "технологического отставания" Украины. Он подчеркнул, что Украина зависима в сфере космических технологий.

По словам Залужного, для нейтрализации такой угрозы нужно иметь или аналогичную систему, или систему, которая фиксирует старт такой ракеты. Он добавил, что сейчас Украине "время посмотреть в космос".

