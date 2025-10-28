Глава государства поручил правительству безотлагательно обеспечить все 100% финансирования на импорт газа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже собрано 70% финансирования для импорта газа с целью прохождения отопительного сезона.

Об этом глава государства сообщил по итогам совещания с членами правительства о результатах правительства Украины за сто дней работы, а также ключевых задачах на следующие сто дней.

"Поручил обеспечить безотлагательно 100% финансирования для импорта газа - уже есть 70%, и понимаем, как аккумулировать необходимую сумму", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, министры иностранных дел и энергетики должны обеспечить полную реализацию договоренностей Украины с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией по финансированию и поставке необходимого оборудования для генерации электричества.

Отдельно президент добавил, что вице-премьер-министр по восстановлению доложил о состоянии работ в регионах.

"Важно, что Украина даже в чрезвычайно сложных условиях реализует такие инфраструктурные проекты, как восстановление водоснабжения для Николаева, городов Днепровщины", - сообщил Зеленский.

Кроме того, премьер-министр Юлия Свириденко доложила о работе правительственных программ поддержки прифронтовых территорий - и жизни в громадах, и работы бизнеса, оборонных мероприятий.

"Темп реализации этих программ достаточно высокий", - отметил Зеленский.

Подготовка к отопительному сезону

Как сообщал УНИАН, 23 октября Юлия Свириденко отметила, что правительство выделило 8,4 миллиарда гривен на дополнительный импорт газа для населения в рамках подготовки к отопительному сезону и стабильного прохождения зимнего сезона. Украина потеряла часть собственной добычи из-за постоянных воздушных ударов, которые совершают российские захватчики.

Перед этим Зеленский заявил, что Украина должна быть готова приобрести газа на 2 млрд долларов. Часть средств предоставляют союзники Украины, в том числе Норвегия. Еще несколько стран намерены предоставить гранты.

