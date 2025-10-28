При этом 35% участников исследования заявили, что обе песни сгенерированы.

Учёные из Федерального университета Минас-Жерайса в Бразилии провели эксперимент, чтобы выяснить, насколько хорошо люди различают музыку, созданную искусственным интеллектом.

Испытуемым включали пары треков - один написанный человеком, другой сгенерированный. Задача была простая: определить, где настоящий.

ИИ-композиции исследователи собрали из открытых источников: YouTube, Reddit и библиотеки сервиса Suno. В тест пошли песни, созданные между июлем 2023 года и февралем 2025-го на моделях Suno v3.5 и v4, без участия самой новой версии. В контрольной паре звучало вступление к Пятой симфонии Бетховена - тех, кто его не узнал, из выборки исключили.

Видео дня

До конца эксперимента дошли 308 человек из 653, средний возраст участников 31 год. В парах, где треки подбирали по жанру, верно определяли ИИ всего в 60% случаев. А если песни были из разных жанров - только в 53%. Более того, в 35% случаев люди решали, что обе композиции - искусственные, даже если одна была написана человеком.

Чуть лучше с заданием справлялись участники с музыкальным образованием или опытом игры на инструментах. Также выше точность была у тех, кто сам когда-то пользовался генераторами музыки. А вот с возрастом способность распознавать ИИ-треки снижалась.

Ранее эксперт рассказал, как отличить нейросетевое видео от реального. Пользователи уже научились убирать водяной знак Sora, поэтому распознать ИИ становится всё сложнее.

Вас также могут заинтересовать новости: